USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Арабы инвестируют в турецкие истребители

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:57 565

Эр-Рияд и Анкара рассматривают возможность совместных инвестиций в турецкую программу истребителя пятого поколения KAAN, сообщил в четверг турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В комментариях местным журналистам после визитов в Саудовскую Аравию и Египет на этой неделе Эрдоган отметил, что Анкара и Эр-Рияд расширят ранее подписанные соглашения в сфере оборонной промышленности. Говоря о турецком истребителе пятого поколения, Эрдоган подчеркнул, что инвестиции Саудовской Аравии в KAAN могут состояться в любой момент.

Турция с 2010 года заявляла о планах по производству истребителя пятого поколения, однако после того как в 2019 году она была исключена из возглавляемой США программы F-35 и столкнулась с санкциями Конгресса из-за покупки российской системы противовоздушной обороны С-400, работы по проекту были ускорены.

При этом эксперты считают, что проект KAAN является крайне дорогостоящим, что вынуждает Анкару искать международных партнеров.

В июне прошлого года Индонезия подписала с Турцией контракт стоимостью более 10 миллиардов долларов на закупку 48 истребителей KAAN. Десятилетнее соглашение также предусматривает совместное производство некоторых компонентов KAAN в Индонезии. Другие страны, включая Катар и Азербайджан, также заявили о заинтересованности в приобретении самолета.

KAAN совершил свой первый полет в феврале 2024 года и временно оснащен двумя двигателями General Electric F110-GE-129, которые также используются в турецких модификациях истребителя F-16. Турецкая аэрокосмическая промышленная корпорация (TAI), управляющая программой KAAN, разрабатывает для самолета двигатель отечественного производства.

В прошлом году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Конгресс США заблокировал поставки двигателей F110-GE-129, предназначенных для первой партии самолетов KAAN. TAI планирует передать первый этап истребителей KAAN ВВС Турции к концу 2028 года, однако некоторые военные эксперты предполагают, что этот срок может быть сдвинут до 2030 года.

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 321
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 566
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 917
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 967
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1067
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4988
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3875
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1638
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1250
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2414
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2183

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 321
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 566
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 917
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 967
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1067
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4988
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3875
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1638
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1250
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2414
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2183
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться