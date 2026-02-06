Арабы инвестируют в турецкие истребители

В комментариях местным журналистам после визитов в Саудовскую Аравию и Египет на этой неделе Эрдоган отметил, что Анкара и Эр-Рияд расширят ранее подписанные соглашения в сфере оборонной промышленности. Говоря о турецком истребителе пятого поколения, Эрдоган подчеркнул, что инвестиции Саудовской Аравии в KAAN могут состояться в любой момент.

Турция с 2010 года заявляла о планах по производству истребителя пятого поколения, однако после того как в 2019 году она была исключена из возглавляемой США программы F-35 и столкнулась с санкциями Конгресса из-за покупки российской системы противовоздушной обороны С-400, работы по проекту были ускорены.

При этом эксперты считают, что проект KAAN является крайне дорогостоящим, что вынуждает Анкару искать международных партнеров.

В июне прошлого года Индонезия подписала с Турцией контракт стоимостью более 10 миллиардов долларов на закупку 48 истребителей KAAN. Десятилетнее соглашение также предусматривает совместное производство некоторых компонентов KAAN в Индонезии. Другие страны, включая Катар и Азербайджан, также заявили о заинтересованности в приобретении самолета.

KAAN совершил свой первый полет в феврале 2024 года и временно оснащен двумя двигателями General Electric F110-GE-129, которые также используются в турецких модификациях истребителя F-16. Турецкая аэрокосмическая промышленная корпорация (TAI), управляющая программой KAAN, разрабатывает для самолета двигатель отечественного производства.

В прошлом году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Конгресс США заблокировал поставки двигателей F110-GE-129, предназначенных для первой партии самолетов KAAN. TAI планирует передать первый этап истребителей KAAN ВВС Турции к концу 2028 года, однако некоторые военные эксперты предполагают, что этот срок может быть сдвинут до 2030 года.