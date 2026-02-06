Азербайджан и Армения обменялись списками товаров

Армения и Азербайджан обменялись списками товаров. В ближайшее время ожидается реакция бизнес-сообщества, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

По его словам, в настоящее время между странами отсутствует активная торговля — рынки пока мало знакомы друг с другом, формирование устойчивых торговых связей требует времени и в большей степени относится к сфере частного бизнеса.

При этом государство, отметил армянский министр, выполняет свою роль, создавая необходимые условия через политические договоренности, открытие дорог и развитие железнодорожной инфраструктуры.

Папоян также подчеркнул, что в Ереване рассчитывают наладить прямое железнодорожное сообщение с Баку посредством TRIPP в течение нескольких лет. До этого момента могут быть задействованы альтернативные коммуникационные маршруты. «Это сложный процесс, который требует времени», — подчеркнул Папоян.