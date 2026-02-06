Глаукома и сухость глаз: как защититься?

Здоровье глаз — одно из самых ценных благ в жизни. Этот удивительный орган, позволяющий нам познавать мир через цвета, формы и движения, играет незаменимую роль практически во всех сферах повседневной жизни — от чтения и работы до занятий спортом и вождения автомобиля.
Офтальмолог Научно-исследовательского медицинского института реабилитации Министерства здравоохранения Азербайджана Гюнель Мамедова рассказала о строении органа зрения, наиболее распространенных глазных заболеваниях, их причинах, методах лечения и правилах профилактики.
— Доктор, можете рассказать об органе зрения?
— Орган зрения состоит из периферического зрительного рецептора — глазного яблока и его вспомогательного аппарата, зрительных путей и зрительного центра головного мозга. Глазное яблоко — парный орган, расположенный в глазницах черепа (орбитах), имеет форму, близкую к сферической. Длина сагиттальной оси — 24 мм, горизонтальной — 23,6 мм, вертикальной — 23,3 мм, масса глазного яблока составляет 7–8 граммов. Оно имеет три оболочки: наружную (фиброзную), среднюю (сосудистую) и внутреннюю (сетчатку).
— Что вы можете сказать о глазных заболеваниях?
— Наиболее часто встречаются нарушения рефракции — ухудшение зрения вследствие неправильного преломления света оптическими средами глаза.
Близорукость (миопия) — плохое зрение вдаль.
Дальнозоркость (гиперметропия) — размытое зрение вблизи.
Астигматизм — размытое зрение на любом расстоянии.
Пресбиопия — возрастное ослабление зрения вблизи.
К воспалительным заболеваниям переднего сегмента глаза относится конъюнктивит, который может быть аллергического, вирусного или бактериального происхождения.
Кератит — воспаление роговицы.
Катаракта — помутнение хрусталика, приводящее к постепенному снижению зрения.
Глаукома (глазное давление) — заболевание, наносящее серьезный вред зрительному нерву. Часто протекает безболезненно, но может привести к необратимой потере зрения.
Ретинопатии — поражения сетчатки, особенно на фоне сахарного диабета и высокого артериального давления.
Макулодистрофия — поражение желтого пятна сетчатки, чаще встречающееся у пожилых людей.
Увеит — воспаление среднего слоя глаза.
Синдром сухого глаза — снижение количества или качества слезной жидкости.
У детей встречаются косоглазие (страбизм) — нарушение совместной работы и параллельности глаз, и амблиопия («ленивый глаз») — снижение зрения одного или обоих глаз ниже нормы.
— Почему возникает сухость глаз и как она лечится?
— Сухость глаз возникает из-за недостаточной выработки слезной жидкости или ухудшения ее качества, в результате чего поверхность глаза недостаточно увлажняется. Причинами могут быть факторы окружающей среды (использование кондиционеров и обогревателей, сухой и ветреный воздух), длительная работа за экранами, прием некоторых лекарств, возрастные изменения и системные заболевания.
Длительное использование компьютеров и мобильных телефонов снижает частоту моргания, что способствует развитию сухости глаз. Неправильное использование контактных линз также приводит к быстрому испарению слезы. С возрастом выработка слез уменьшается, особенно у женщин.
Для увлажнения глаз применяются искусственные слезы и глазные капли. Рекомендуется увлажнять воздух в помещении, делать перерывы при работе за экраном, поддерживать гигиену век и использовать теплые компрессы. Если причиной сухости являются лекарства, следует проконсультироваться с врачом для коррекции терапии. При усилении симптомов необходимо обратиться к офтальмологу.
— Как проводится лечение глаукомы?
— Применяются немедикаментозные, медикаментозные, лазерные и хирургические методы. Лечение начинается с капель, снижающих внутриглазное давление, при необходимости продолжается лазерным или хирургическим вмешательством. Ранняя диагностика и регулярный контроль играют ключевую роль в сохранении зрения.
Глаукома чаще встречается у людей старше 40 лет. Это «тихое» заболевание, поэтому требует своевременного лечения. Высокий уровень стресса повышает риск глаукомы. Кофеин снижает кровоток к глазам, а сахар ускоряет их преждевременное старение, поэтому пациентам с глаукомой рекомендуется ограничить потребление сахара.
— Когда следует обратиться к врачу при проблемах с глазами?
— При постепенной или внезапной потере периферического зрения, появлении цветных кругов вокруг источников света, покраснении глаз, болях в глазах и голове, тошноте или рвоте необходимо срочно обратиться к врачу. Для раннего выявления заболеваний и сохранения зрения рекомендуется проходить профилактический осмотр у офтальмолога один раз в год.
— Какие рекомендации вы можете дать по обследованию глаз у детей?
— Из-за отсутствия жалоб и невнимательности дети могут столкнуться с проблемами, лечение которых во взрослом возрасте значительно сложнее. Многие серьезные заболевания глаз возникают в раннем возрасте, и успешные результаты возможны только при ранней диагностике и правильном лечении.
Даже при отсутствии жалоб детям до 16 лет рекомендуется проходить осмотр глаз в первый год жизни, перед поступлением в школу и регулярно в школьный период. При наличии таких симптомов, как косоглазие, невозможность следить за объектами, покраснение или слезотечение глаз, нистагм, прищуривание одного глаза, помутнение зрачка, преждевременные роды, наличие глазных заболеваний в семье, необходимо срочно обратиться к детскому офтальмологу.
— Ваши рекомендации по профилактике глазных заболеваний?
— Прежде всего — здоровое питание.
Витамин A (морковь, тыква, шпинат) важен для здоровья сетчатки.
Омега-3 жирные кислоты (рыба, грецкие орехи, льняное семя) снижают риск сухости глаз.
Витамины C и E, цинк, лютеин и зеаксантин (зеленые листовые овощи, яичный желток) уменьшают риск макулодистрофии и катаракты.
Важно защищать глаза от солнца — использовать очки с UV-фильтром и носить головной убор.
При работе за экраном монитор должен располагаться немного ниже уровня глаз. Для профилактики синдрома сухого глаза следует чаще моргать и соблюдать правило «20-20-20»: каждые 20 минут в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).