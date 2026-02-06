Глаукома и сухость глаз: как защититься?

Здоровье глаз — одно из самых ценных благ в жизни. Этот удивительный орган, позволяющий нам познавать мир через цвета, формы и движения, играет незаменимую роль практически во всех сферах повседневной жизни — от чтения и работы до занятий спортом и вождения автомобиля. Офтальмолог Научно-исследовательского медицинского института реабилитации Министерства здравоохранения Азербайджана Гюнель Мамедова рассказала о строении органа зрения, наиболее распространенных глазных заболеваниях, их причинах, методах лечения и правилах профилактики. — Доктор, можете рассказать об органе зрения?

— Орган зрения состоит из периферического зрительного рецептора — глазного яблока и его вспомогательного аппарата, зрительных путей и зрительного центра головного мозга. Глазное яблоко — парный орган, расположенный в глазницах черепа (орбитах), имеет форму, близкую к сферической. Длина сагиттальной оси — 24 мм, горизонтальной — 23,6 мм, вертикальной — 23,3 мм, масса глазного яблока составляет 7–8 граммов. Оно имеет три оболочки: наружную (фиброзную), среднюю (сосудистую) и внутреннюю (сетчатку). — Что вы можете сказать о глазных заболеваниях? — Наиболее часто встречаются нарушения рефракции — ухудшение зрения вследствие неправильного преломления света оптическими средами глаза. Близорукость (миопия) — плохое зрение вдаль. Дальнозоркость (гиперметропия) — размытое зрение вблизи. Астигматизм — размытое зрение на любом расстоянии. Пресбиопия — возрастное ослабление зрения вблизи. К воспалительным заболеваниям переднего сегмента глаза относится конъюнктивит, который может быть аллергического, вирусного или бактериального происхождения. Кератит — воспаление роговицы. Катаракта — помутнение хрусталика, приводящее к постепенному снижению зрения. Глаукома (глазное давление) — заболевание, наносящее серьезный вред зрительному нерву. Часто протекает безболезненно, но может привести к необратимой потере зрения. Ретинопатии — поражения сетчатки, особенно на фоне сахарного диабета и высокого артериального давления. Макулодистрофия — поражение желтого пятна сетчатки, чаще встречающееся у пожилых людей. Увеит — воспаление среднего слоя глаза. Синдром сухого глаза — снижение количества или качества слезной жидкости. У детей встречаются косоглазие (страбизм) — нарушение совместной работы и параллельности глаз, и амблиопия («ленивый глаз») — снижение зрения одного или обоих глаз ниже нормы. — Почему возникает сухость глаз и как она лечится? — Сухость глаз возникает из-за недостаточной выработки слезной жидкости или ухудшения ее качества, в результате чего поверхность глаза недостаточно увлажняется. Причинами могут быть факторы окружающей среды (использование кондиционеров и обогревателей, сухой и ветреный воздух), длительная работа за экранами, прием некоторых лекарств, возрастные изменения и системные заболевания. Длительное использование компьютеров и мобильных телефонов снижает частоту моргания, что способствует развитию сухости глаз. Неправильное использование контактных линз также приводит к быстрому испарению слезы. С возрастом выработка слез уменьшается, особенно у женщин. Для увлажнения глаз применяются искусственные слезы и глазные капли. Рекомендуется увлажнять воздух в помещении, делать перерывы при работе за экраном, поддерживать гигиену век и использовать теплые компрессы. Если причиной сухости являются лекарства, следует проконсультироваться с врачом для коррекции терапии. При усилении симптомов необходимо обратиться к офтальмологу.