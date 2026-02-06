USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Глаукома и сухость глаз: как защититься?

Интервью с офтальмологом
13:08 313

Здоровье глаз — одно из самых ценных благ в жизни. Этот удивительный орган, позволяющий нам познавать мир через цвета, формы и движения, играет незаменимую роль практически во всех сферах повседневной жизни — от чтения и работы до занятий спортом и вождения автомобиля.

Офтальмолог Научно-исследовательского медицинского института реабилитации Министерства здравоохранения Азербайджана Гюнель Мамедова рассказала о строении органа зрения, наиболее распространенных глазных заболеваниях, их причинах, методах лечения и правилах профилактики.

— Доктор, можете рассказать об органе зрения?

— Орган зрения состоит из периферического зрительного рецептора — глазного яблока и его вспомогательного аппарата, зрительных путей и зрительного центра головного мозга. Глазное яблоко — парный орган, расположенный в глазницах черепа (орбитах), имеет форму, близкую к сферической. Длина сагиттальной оси — 24 мм, горизонтальной — 23,6 мм, вертикальной — 23,3 мм, масса глазного яблока составляет 7–8 граммов. Оно имеет три оболочки: наружную (фиброзную), среднюю (сосудистую) и внутреннюю (сетчатку).

— Что вы можете сказать о глазных заболеваниях?

—  Наиболее часто встречаются нарушения рефракции — ухудшение зрения вследствие неправильного преломления света оптическими средами глаза.

Близорукость (миопия) — плохое зрение вдаль.

Дальнозоркость (гиперметропия) — размытое зрение вблизи.

Астигматизм — размытое зрение на любом расстоянии.

Пресбиопия — возрастное ослабление зрения вблизи.

К воспалительным заболеваниям переднего сегмента глаза относится конъюнктивит, который может быть аллергического, вирусного или бактериального происхождения.

Кератит — воспаление роговицы.

Катаракта — помутнение хрусталика, приводящее к постепенному снижению зрения.

Глаукома (глазное давление) — заболевание, наносящее серьезный вред зрительному нерву. Часто протекает безболезненно, но может привести к необратимой потере зрения.

Ретинопатии — поражения сетчатки, особенно на фоне сахарного диабета и высокого артериального давления.

Макулодистрофия — поражение желтого пятна сетчатки, чаще встречающееся у пожилых людей.

Увеит — воспаление среднего слоя глаза.

Синдром сухого глаза — снижение количества или качества слезной жидкости.

У детей встречаются косоглазие (страбизм) — нарушение совместной работы и параллельности глаз, и амблиопия («ленивый глаз») — снижение зрения одного или обоих глаз ниже нормы.

— Почему возникает сухость глаз и как она лечится?

— Сухость глаз возникает из-за недостаточной выработки слезной жидкости или ухудшения ее качества, в результате чего поверхность глаза недостаточно увлажняется. Причинами могут быть факторы окружающей среды (использование кондиционеров и обогревателей, сухой и ветреный воздух), длительная работа за экранами, прием некоторых лекарств, возрастные изменения и системные заболевания.

Длительное использование компьютеров и мобильных телефонов снижает частоту моргания, что способствует развитию сухости глаз. Неправильное использование контактных линз также приводит к быстрому испарению слезы. С возрастом выработка слез уменьшается, особенно у женщин.

Для увлажнения глаз применяются искусственные слезы и глазные капли. Рекомендуется увлажнять воздух в помещении, делать перерывы при работе за экраном, поддерживать гигиену век и использовать теплые компрессы. Если причиной сухости являются лекарства, следует проконсультироваться с врачом для коррекции терапии. При усилении симптомов необходимо обратиться к офтальмологу.

— Как проводится лечение глаукомы?

— Применяются немедикаментозные, медикаментозные, лазерные и хирургические методы. Лечение начинается с капель, снижающих внутриглазное давление, при необходимости продолжается лазерным или хирургическим вмешательством. Ранняя диагностика и регулярный контроль играют ключевую роль в сохранении зрения.

Глаукома чаще встречается у людей старше 40 лет. Это «тихое» заболевание, поэтому требует своевременного лечения. Высокий уровень стресса повышает риск глаукомы. Кофеин снижает кровоток к глазам, а сахар ускоряет их преждевременное старение, поэтому пациентам с глаукомой рекомендуется ограничить потребление сахара.

— Когда следует обратиться к врачу при проблемах с глазами?

— При постепенной или внезапной потере периферического зрения, появлении цветных кругов вокруг источников света, покраснении глаз, болях в глазах и голове, тошноте или рвоте необходимо срочно обратиться к врачу. Для раннего выявления заболеваний и сохранения зрения рекомендуется проходить профилактический осмотр у офтальмолога один раз в год.

— Какие рекомендации вы можете дать по обследованию глаз у детей?

—  Из-за отсутствия жалоб и невнимательности дети могут столкнуться с проблемами, лечение которых во взрослом возрасте значительно сложнее. Многие серьезные заболевания глаз возникают в раннем возрасте, и успешные результаты возможны только при ранней диагностике и правильном лечении.

Даже при отсутствии жалоб детям до 16 лет рекомендуется проходить осмотр глаз в первый год жизни, перед поступлением в школу и регулярно в школьный период. При наличии таких симптомов, как косоглазие, невозможность следить за объектами, покраснение или слезотечение глаз, нистагм, прищуривание одного глаза, помутнение зрачка, преждевременные роды, наличие глазных заболеваний в семье, необходимо срочно обратиться к детскому офтальмологу.

— Ваши рекомендации по профилактике глазных заболеваний?

— Прежде всего — здоровое питание.

Витамин A (морковь, тыква, шпинат) важен для здоровья сетчатки.

Омега-3 жирные кислоты (рыба, грецкие орехи, льняное семя) снижают риск сухости глаз.

Витамины C и E, цинк, лютеин и зеаксантин (зеленые листовые овощи, яичный желток) уменьшают риск макулодистрофии и катаракты.

Важно защищать глаза от солнца — использовать очки с UV-фильтром и носить головной убор.

При работе за экраном монитор должен располагаться немного ниже уровня глаз. Для профилактики синдрома сухого глаза следует чаще моргать и соблюдать правило «20-20-20»: каждые 20 минут в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 327
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 568
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 920
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 968
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1071
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4992
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3876
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1640
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1252
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2416
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2185

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак фото
13:20 327
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57 568
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53 920
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39 968
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32 1071
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно видео; обновлено 12:47
12:47 4992
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 3876
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 1640
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет? обновлено 13:19
13:19 1252
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве новость дополнена
11:44 2416
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20 2185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться