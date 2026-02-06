Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак

В ходе совместных азербайджано-эмиратских учений «Щит мира 2026», завершившихся 3 февраля, были продемонстрированы ранее не применявшиеся беспилотные летательные и наземные системы.
Как сообщает Janes (британское издание, специализирующееся на военной тематике) со ссылкой на видео, опубликованные министерствами обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), были показаны как минимум пять роботов – у двух из них были колеса на ногах и датчики лазерного сканирования (LIDAR), – оказывавших поддержку военным обеих стран при зачистке зданий в учебно-боевом центре Аль-Хамра на западе Абу-Даби.
Роботы выглядели идентично модели B2 китайской компании Unitree, у которой есть возможность заменить ноги колесами. Unitree утверждает, что B2 может непрерывно ходить в течение 4 часов, неся груз весом 20 кг на расстояние 15 км, а также преодолевать препятствия высотой 40 см и перепрыгивать через пропасти высотой до 120 см.
В учениях участвовали как минимум два беспилотных вертолета с тандемным расположением несущих винтов: один использовался для эвакуации имитированного пострадавшего на подвесных спасательных носилках, другой приземлился с грузовым контейнером, прикрепленным между его полозьями.
Эти летательные аппараты можно идентифицировать как модель 500H, произведенную эмиратской компанией Resource Industries. Компания заявляет, что вертолет с бензиновым двигателем имеет максимальную взлетную массу (MTOW) 650 кг с полезной нагрузкой 150 кг, продолжительность полета 3 часа и дальность полета в одну сторону 200 км при полной загрузке.
Также на учениях был замечен азербайджанский солдат, управляющий портативным беспилотным летательным аппаратом Aselsan İHASAVAR, который ранее, в 2024 году, уже использовался азербайджанскими силами специального назначения.