Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак

Как сообщает Janes (британское издание, специализирующееся на военной тематике) со ссылкой на видео, опубликованные министерствами обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), были показаны как минимум пять роботов – у двух из них были колеса на ногах и датчики лазерного сканирования (LIDAR), – оказывавших поддержку военным обеих стран при зачистке зданий в учебно-боевом центре Аль-Хамра на западе Абу-Даби.

В ходе совместных азербайджано-эмиратских учений «Щит мира 2026», завершившихся 3 февраля, были продемонстрированы ранее не применявшиеся беспилотные летательные и наземные системы.

Роботы выглядели идентично модели B2 китайской компании Unitree, у которой есть возможность заменить ноги колесами. Unitree утверждает, что B2 может непрерывно ходить в течение 4 часов, неся груз весом 20 кг на расстояние 15 км, а также преодолевать препятствия высотой 40 см и перепрыгивать через пропасти высотой до 120 см.

В учениях участвовали как минимум два беспилотных вертолета с тандемным расположением несущих винтов: один использовался для эвакуации имитированного пострадавшего на подвесных спасательных носилках, другой приземлился с грузовым контейнером, прикрепленным между его полозьями.