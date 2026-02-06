USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Открытие сухопутной границы только по определенным дням?

13:29

В экспертном сообществе Азербайджана обсуждаются различные предложения по открытию сухопутных границ, включая вариант их открытия только в определенные дни недели. Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов в интервью haqqin.az прокомментировал данную инициативу.

«Я не считаю актуальным предложение об открытии сухопутных границ только в определенные дни недели, поскольку они должны быть либо полностью открыты, либо пока оставаться закрытыми. Да, это создает определенные трудности для людей. Однако каждый гражданин должен понимать, что, если границы все еще остаются закрытыми, значит существуют важные причины, о которых мы можем не знать, и именно поэтому их не открывают», — заявил Бадамов.

По его словам, закрытие сухопутных границ не оказывает значительного влияния на экономические процессы в стране, поскольку улучшение социально-экономического положения населения является приоритетом государственной политики.

«В этом направлении правительство в рамках своих экономических возможностей регулярно повышает заработные платы, пенсии и социальные пособия. По мере роста доходов населения и динамичного развития экономики улучшается и социальное благосостояние общества», — подчеркнул депутат.

Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
Азербайджанский спецназ проводит учения с использованием роботов-собак
13:20
Арабы инвестируют в турецкие истребители
Арабы инвестируют в турецкие истребители
12:57
18 пуль в сына Каддафи
18 пуль в сына Каддафи
12:53
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
«Резервное» правительство для Ирана: тайный план США
12:39
В Турции освободили оппозиционного мэра
В Турции освободили оппозиционного мэра
12:32
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
Cтрельба в бакинском лицее: что известно
12:47
Обмен пленными, но не территориями
Обмен пленными, но не территориями
5 февраля 2026, 22:10
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
11:59
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
Переговоры США и Ирана: полноценной сделки не будет?
13:19
Покушение на генерала ГРУ в Москве
Покушение на генерала ГРУ в Москве
11:44
Иран угрожает: все сгорят!
Иран угрожает: все сгорят!
11:20

