В Армении назвали вероятность войны с Азербайджаном

Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вероятность вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном равна нулю. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции.

«Два года назад все говорили о том, что в любой момент может начаться война, а сейчас все говорят о том, почему тот или иной товар не продается или еще не продан. Я считаю, что это уже очень хорошо. Я очень хорошо помню, как два года назад, когда меня назначили министром, основные обсуждения были вокруг того, будет ли новое нападение или нет. А сейчас основной разговор о том, насколько снизилась или не снизилась цена на бензин», - сказал он.

Папоян отметил, что сейчас вероятность войны нулевая, и сегодня уже говорится о мире», назвав это большим достижением.

«Результаты этого мира вы увидели в наших разных решениях, в том числе и законодательных. Год назад никто не представлял, в том числе и вы, что Армения и Азербайджан будут торговать», - сказал министр.

