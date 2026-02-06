Вэнс прибыл на Олимпиаду: 14 самолетов и сотня автомобилей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Милан для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр вместе с делегацией, для которой были задействованы 14 самолетов и около 100 автомобилей. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно данным, один самолет доставил продукты, два — бронированные машины, а остальные перевезли сотрудников, охрану и членов официального сопровождения.

Штаб Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио, который также прилетел в Милан, разместился в отеле Sheraton. Гостиницу полностью перекрыли, а рядом установили черную защитную конструкцию, в которую заезжал кортеж вице-президента. Такие меры безопасности применяются для лиц с максимальным уровнем угрозы.

На этом фоне неожиданным выглядел визит Вэнса на хоккейный матч женской сборной США против Чехии. Он пришел на игру вместе с семьей и Рубио без усиленных досмотров и зачистки трибун.

В делегацию Вэнса также вошли бывший глава ЦРУ Майк Помпео и несколько олимпийских чемпионов прошлых лет. В пятницу вечером вице-президент примет участие в церемонии открытия Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро».