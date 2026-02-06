Процентные ставки в Yelo Bank теперь начинаются от 8,9%!

У каждого есть планы, которые хочется осуществить, — будь то ремонт дома, покупка новой техники, свадьба или давно запланированное путешествие. Часто на пути к этим планам стоит ожидание «того самого момента». Yelo Bank объявляет: этот момент уже настал!

Снижая процентные ставки по кредитам наличными, банк создает для своих клиентов блестящую возможность. Теперь ты можешь получить до 50000 AZN сроком до 59 месяцев по ставке всего от 8,9% годовых.

Это предложение — отличный шанс как для реализации своих планов, так и для перевода кредитов из других банков в Yelo на более выгодных условиях. Ты можешь оформить заявку в любом филиале Yelo или получить кредит полностью онлайн через приложение Yelo App.

Воспользуйся этой выгодной и удобной возможностью прямо сейчас! Для онлайн-заказа: https://ylb.az/online-kredit.

