Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых

По меньшей мере 31 человек погиб, 169 получили ранения при взрыве в мечети в Исламабаде, сообщает пакистанское издание Dawn.
Телеканал Geo со ссылкой на местные власти и полицию передает, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Исламабада и Равалпинди.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
* * * 14:14
В шиитской мечети Qasr-e-Khadijatul Kubra в столице Пакистана Исламабаде во время пятничной молитвы произошел сильный взрыв.
По сообщению пакистанского издания Dawn, в результате взрыва погибли по меньшей мере 15 человек и более 80 получили ранения. Al Jazeera передает о десяти погибших.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Силы безопасности оцепили район, следователи выясняют причину взрыва.
Пакистанские СМИ отмечают, что инцидент произошел во время двухдневного официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Пресс-секретарь полиции Исламабада Таки Джавад заявил, что пока рано устанавливать характер взрыва, и экспертам-криминалистам необходимо определить, было ли это самоубийство или заложенная бомба.