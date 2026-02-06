Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых

По меньшей мере 31 человек погиб, 169 получили ранения при взрыве в мечети в Исламабаде, сообщает пакистанское издание Dawn.

Телеканал Geo со ссылкой на местные власти и полицию передает, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Исламабада и Равалпинди.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.