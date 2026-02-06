USD 1.7000
Бывший помощник Сафара Мехтиева не заплатил по счетам и сел в тюрьму

Инара Рафикгызы
14:18 1487

Арестован бывший высокопоставленный сотрудник Государственного таможенного комитета 46-летний полковник в отставке Хабиб Багирли.

Как сообщает haqqin.az, в отношении Багирли был составлен протокол по статье 528.1-1 Кодекса об административных проступках, дело было рассмотрено в суде.

В суде выяснилось, что у Хабиба Багирли возник долг перед одним из действующих в Баку ОАО в размере 423 489,69 маната. В 2024 году Наримановский районный суд вынес решение о взыскании долга. Несмотря на то что с того момента прошло много времени, Х.Багирли выплатил лишь около 99 тысяч манатов, остаток непогашенного долга составляет 325 033 маната.

Наримановский районный отдел исполнения и пробации составил протокол и обратился в суд. Сам Багирли на заседании заявил, что работал на различных должностях в таможенных органах и вышел на пенсию. Он сообщил, что в настоящее время платит алименты, на которые уходит 60% его пенсии, в связи с чем взыскание долга из пенсионных выплат было приостановлено. Также он отметил, что был поручителем по исполнительному документу и заложил свою дачу, которая была продана в счет погашения долга. Багирли просил суд прекратить производство по административному делу.

Суд не удовлетворил просьбу полковника в отставке и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Отметим, что в 2018–2022 годах Хабиб Багирли был помощником бывшего председателя ГТК Сафара Мехтиева. После освобождения Мехтиева от должности в 2022 году Багирли был уволен и отправлен на пенсию. С того года по 2024-й он работал начальником отдела инспекции и контроля в ОАО Səba.

