От источника к потребителю: как питьевую воду проверяют на бактериологические и физико-химические показатели

В системах водоснабжения городов Баку, Гянджи, Сумгаита, Мингячевира, Ширвана и Нахчывана действуют 12 химико-бактериологических лабораторий, которые обеспечивают приведение воды, поступающей из источников (поверхностных и подземных), в состояние питьевой воды, гарантируют ее безопасность, а также ряд водоочистных и дезинфекционных сооружений, в том числе для определения качества и безопасности воды от источника до потребителя.

Процесс осуществляется в соответствии с требованиями государственного стандарта «Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль качества» АZS 929:2023.

Город Баку питается из 5 источников. Один из них — озеро Джейранбатан. Вода, поступающая из озера, обрабатывается как на водоочистных сооружениях открытого типа с песчаными фильтрами, так и на комплексе ультрафильтрационных водоочистных сооружений с использованием инновационных методов водоподготовки, нейтрализуется хлорсодержащими реагентами в водохранилищах внутри комплекса, а затем поступает в центральные водохранилища, насосные станции, водопроводные сети и, наконец, к потребителям.

Кроме того, вода, получаемая из подземных источников водопроводов Шоллар-Баку и Второй Бакинский и транспортируемая из города Хачмаза, нейтрализуется на насосных станциях № 1 и № 2 Г. З. Тагиева и подается потребителям. Одним из источников является водопровод Огуз-Габала-Баку протяженностью 264,5 километра. Питьевая вода, забираемая из субартезианских скважин, по магистральному трубопроводу диаметром 2000 миллиметров, проходящему через территорию 8 районов, поступает в город Баку. Она нейтрализуется в распределительных камерах, расположенных как в районе источника, так и в поселке Атъялы, и поступает в часть водоснабжения столицы.

Одним из источников является река Кура. Вода, очищенная на водоочистной станции Кура, расположенной в селе Талыш Гаджикабульского района, проходит обработку в открытых песчаных фильтрах и трехступенчатую очистку, прежде чем поступать в часть Баку по трубопроводу Кура-Баку.

Город Сумгаит снабжается водой из водопроводов Шоллар-Баку, Второй Бакинский и Джейранбатана. Часть питьевой воды, поставляемой в город Гянджу, очищается с помощью открытых песчаных фильтров на водоочистных сооружениях Шамкирчай, нейтрализуется и подается населению. Кроме того, нейтрализуются и обеспечивают питьевой водой источники вблизи Гёйгёля и Гызылгая в русле реки Гянджачай.

Для обеспечения города Мингячевира питьевой водой неочищенная вода поступает из Мингячевирского водохранилища на водоочистные сооружения. На этих сооружениях вода проходит через 28 закрытых песчаных фильтров, очищается от взвешенных частиц и нейтрализуется жидким хлором. Очищенная вода перекачивается в центральное водохранилище и подается населению.

Питьевая вода подается в город Ширван по групповому водопроводу Ширван-Муган, который ответвляется от Кура-Бакинской линии.

Водоснабжение города Нахчывана осуществляется из водохранилища имени Гейдара Алиева. Нахчыванский водохранилищно-водоочистной комплекс имеет 1 резервуар сырой воды емкостью 1 500 кубических метров и 3 резервуара чистой воды общей емкостью 25 000 кубических метров. Комплекс оснащен современным оборудованием, включая мембранный озонатор, фильтры Бернулли, картриджные и Y-образные фильтры. В настоящее время в комплексе используется 2 016 мембранных фильтров.

Центральные, внутрирайонные резервуары питьевой воды в крупных городах промываются не реже одного раза в год по согласованию с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии. После промывки резервуаров отбираемые пробы воды анализируются как Центральной лабораторией, так и Республиканским центром гигиены и эпидемиологии.

Центральная лаборатория имеет возможность проводить анализы по 65 параметрам. Эти параметры включают общие показатели, такие как мутность воды, электропроводность воды, жесткость, содержание остаточного хлора, минеральный состав, кальций, магний, нитраты, нитриты, хлориды и др. Одновременно определяются и корректируются в соответствии со стандартами микробиологические показатели, такие как общее количество кишечных бактерий, количество патогенных кишечных бактерий, вкус, запах, мутность, уровень pH воды.