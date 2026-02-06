USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?

Кямаля Алиева
14:41 1292

В соцсетях активно обсуждаются слухи об объединении коммунальных задолженностей в Азербайджане. Пользователи высказывают опасения, что в будущем абонентам могут отключать одну услугу из-за долгов по другой — например, прекращать подачу газа при задолженности за электроэнергию или ограничивать услуги водоснабжения из-за неоплаченного газа.

Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, экономист Эмин Гарибли отметил, что в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» предусмотрено создание Единой информационной системы.

По его словам, новая электронная платформа должна упростить работу таких структур, как «Азеришыг», «Азеригаз», Государственное агентство водных ресурсов и другие организации ЖКХ, и создать возможность для граждан с легкостью оплачивать все коммунальные услуги.

«Несмотря на эту платформу, каждая из них является самостоятельной организацией. Их балансы отделены друг от друга, и каждая несет ответственность только за свою услугу. Если гражданин оплатил газ, то отключение газа из-за долга за электричество или воду однозначно является незаконным. Долг перед одной организацией не может служить основанием для другой», — подчеркнул Гарибли.

Эксперт также отметил, что подобный механизм теоретически мог бы появиться только в случае объединения всех коммунальных структур в одну организацию с общей бухгалтерией.

«В таком случае, возможно, подобная практика могла бы обсуждаться. Однако в нынешних условиях такая вероятность отсутствует», — заключил экономист.

