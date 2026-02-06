Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов

Государственный банк России «Промсвязьбанк» в 2018 году перевел в Иран около $2,5 млрд наличными. Поставки начались всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Тегерана.

Как сообщает The Telegraph, всего за четыре месяца было отправлено почти пять тонн банкнот в 34 крупных партиях. Каждая партия составляла от $57 млн до $115 млн.

Поставки наличными начались после того, как иранское руководство подавило волну протестов в 2018 году. Первая отправка «Промсвязьбанка» состоялась 13 августа 2018 года — через неделю после подписания указа Трампом о санкциях. Первая партия весила 110 кг и была оценена в $57,3 млн. Деньги, по всей видимости, доставлялись поездом до порта Астрахань, затем по Каспийскому морю в порт Амирaбад и далее в Тегеран поездом.

«Промсвязьбанк», ранее частный, был национализирован Кремлем в 2017 году и переориентирован на финансирование оборонного сектора и обход санкций США. В январе 2018 года банк возглавил Петр Фрадков, сын бывшего главы российской внешней разведки. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Фрадков был внесен в санкционные списки США и Великобритании, банк также подпал под санкции.