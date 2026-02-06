USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов

14:43

Государственный банк России «Промсвязьбанк» в 2018 году перевел в Иран около $2,5 млрд наличными. Поставки начались всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Тегерана.

Как сообщает The Telegraph, всего за четыре месяца было отправлено почти пять тонн банкнот в 34 крупных партиях. Каждая партия составляла от $57 млн до $115 млн.

Поставки наличными начались после того, как иранское руководство подавило волну протестов в 2018 году. Первая отправка «Промсвязьбанка» состоялась 13 августа 2018 года — через неделю после подписания указа Трампом о санкциях. Первая партия весила 110 кг и была оценена в $57,3 млн. Деньги, по всей видимости, доставлялись поездом до порта Астрахань, затем по Каспийскому морю в порт Амирaбад и далее в Тегеран поездом.

«Промсвязьбанк», ранее частный, был национализирован Кремлем в 2017 году и переориентирован на финансирование оборонного сектора и обход санкций США. В январе 2018 года банк возглавил Петр Фрадков, сын бывшего главы российской внешней разведки. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Фрадков был внесен в санкционные списки США и Великобритании, банк также подпал под санкции.

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
16:15 164
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 251
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
15:12 1599
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
15:30 1498
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1940
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана
10:39 4373
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 862
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку
13:40 3724
12 минут до удара
12 минут до удара
02:17 12657
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
14:41 1294
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
14:20 2989

