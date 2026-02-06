Лавров о подпольных контактах с Европой

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает скрытые контакты с рядом европейских лидеров, обсуждая вопросы завершения российско-украинского конфликта. Об этом министр заявил в интервью телеканалу RT.

«Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми из лидеров Европы. Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют», – заявил Лавров.

При этом он отметил, что заявления европейских лидеров «в ходе таких закрытых, конфиденциальных контактов» ничем не отличаются от того, что они говорят публично. «Все те же призывы: давайте заканчивать (российско-украинскую войну), надо что-то делать», – указал министр.

Лавров добавил, что Европа заняла «бескомпромиссную позицию», которая заключается в стремлении к «стратегическому поражению России».

«(Их позиция в том, что) Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители», – подчеркнул глава МИД.