USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Лавров о подпольных контактах с Европой

14:58 630

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает скрытые контакты с рядом европейских лидеров, обсуждая вопросы завершения российско-украинского конфликта. Об этом министр заявил в интервью телеканалу RT.

«Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми из лидеров Европы. Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют», – заявил Лавров.

При этом он отметил, что заявления европейских лидеров «в ходе таких закрытых, конфиденциальных контактов» ничем не отличаются от того, что они говорят публично. «Все те же призывы: давайте заканчивать (российско-украинскую войну), надо что-то делать», – указал министр.

Лавров добавил, что Европа заняла «бескомпромиссную позицию», которая заключается в стремлении к «стратегическому поражению России».

«(Их позиция в том, что) Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители», – подчеркнул глава МИД.

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 165
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 253
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых обновлено 15:12
15:12 1602
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 1504
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1941
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана главное на этот час; все еще актуально
10:39 4374
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 863
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку обновлено 13:40
13:40 3726
12 минут до удара
12 минут до удара главная тема; все еще актуально
02:17 12657
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество? Разъяснение эксперта
14:41 1296
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным обновлено 14:20
14:20 2990

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 165
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 253
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых обновлено 15:12
15:12 1602
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 1504
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1941
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана главное на этот час; все еще актуально
10:39 4374
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 863
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку обновлено 13:40
13:40 3726
12 минут до удара
12 минут до удара главная тема; все еще актуально
02:17 12657
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество? Разъяснение эксперта
14:41 1296
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным обновлено 14:20
14:20 2990
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться