Пожарно-тактические учения МЧС в Сумгаите

На территории завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer, расположенного в Сумгаите, прошли пожарно-тактические учения на тему «Пожаротушение на открытых технологических объектах», организованные Главным оперативным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Основная цель учений заключалась в дальнейшем совершенствовании взаимодействия подразделений противопожарной охраны, развернутых в районе происшествия в случае пожара в резервуарах, хранящих газопродукты, и открытых технологических сооружениях, а также в тушении возможных пожаров на таких объектах, в повышении профессиональных навыков персонала в организации спасательных операций, а также в расширении знаний соответствующего персонала объекта о правилах поведения на начальном этапе пожара.
В учениях участвовали личный состав и техника Сумгаитского регионального центра, Сумгаитского регионального государственного управления пожарной охраны, а также подчиненные подразделения и отделы Сумгаитского городского государственного управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны.
В ходе учений пожарно-спасательные службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, оперативно прибывшие на место имитированного пожара на заводе по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности, эвакуировали рабочих из «опасной зоны», провели оперативную разведку на месте «пожара», а также выполнили операции по «тушению пожара» и «спасению потерпевших». После успешного завершения учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие задачи. Следует отметить, что в учениях было задействовано в общей сложности 7 единиц техники и 52 сотрудника МЧС.