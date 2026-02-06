USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Пожарно-тактические учения МЧС в Сумгаите

На территории завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer, расположенного в Сумгаите, прошли пожарно-тактические учения на тему «Пожаротушение на открытых технологических объектах», организованные Главным оперативным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Основная цель учений заключалась в дальнейшем совершенствовании взаимодействия подразделений противопожарной охраны, развернутых в районе происшествия в случае пожара в резервуарах, хранящих газопродукты, и открытых технологических сооружениях, а также в тушении возможных пожаров на таких объектах, в повышении профессиональных навыков персонала в организации спасательных операций, а также в расширении знаний соответствующего персонала объекта о правилах поведения на начальном этапе пожара.

В учениях участвовали личный состав и техника Сумгаитского регионального центра, Сумгаитского регионального государственного управления пожарной охраны, а также подчиненные подразделения и отделы Сумгаитского городского государственного управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны.

В ходе учений пожарно-спасательные службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, оперативно прибывшие на место имитированного пожара на заводе по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности, эвакуировали рабочих из «опасной зоны», провели оперативную разведку на месте «пожара», а также выполнили операции по «тушению пожара» и «спасению потерпевших». После успешного завершения учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие задачи. Следует отметить, что в учениях было задействовано в общей сложности 7 единиц техники и 52 сотрудника МЧС.

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 166
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 254
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых обновлено 15:12
15:12 1603
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 1506
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1943
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана главное на этот час; все еще актуально
10:39 4374
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 863
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку обновлено 13:40
13:40 3727
12 минут до удара
12 минут до удара главная тема; все еще актуально
02:17 12658
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество? Разъяснение эксперта
14:41 1298
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным обновлено 14:20
14:20 2991

