Пожарно-тактические учения МЧС в Сумгаите

На территории завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer, расположенного в Сумгаите, прошли пожарно-тактические учения на тему «Пожаротушение на открытых технологических объектах», организованные Главным оперативным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Основная цель учений заключалась в дальнейшем совершенствовании взаимодействия подразделений противопожарной охраны, развернутых в районе происшествия в случае пожара в резервуарах, хранящих газопродукты, и открытых технологических сооружениях, а также в тушении возможных пожаров на таких объектах, в повышении профессиональных навыков персонала в организации спасательных операций, а также в расширении знаний соответствующего персонала объекта о правилах поведения на начальном этапе пожара.

В учениях участвовали личный состав и техника Сумгаитского регионального центра, Сумгаитского регионального государственного управления пожарной охраны, а также подчиненные подразделения и отделы Сумгаитского городского государственного управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны.