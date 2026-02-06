Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»

USD 1.7000
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на отдельных участках фронта четверть боестолкновений составляют действия украинских подразделений в наступлении, передает Интерфакс-Украина.

Сырский заявил, что «их цель – удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат».

По словам главкома ВСУ, активная линия фронта составляет около 1200 км. Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь и уже достигают 15–20 километров.

По словам Сырского, за последние полгода численность группировки россиян остается примерно на одном уровне – 711–712 тысяч человек вместе с оперативным резервом. Главком добавил, что в январе россияне не достигли оперативных успехов.

Ситуация на фронте Сырский назвал сложной, россияне продолжают наступательные действия по всей протяженности линии боевого столкновения с различной интенсивностью.

«Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска, в частности, на Очеретином направлении и в районе Родинского. Здесь (россияне) сосредоточили наибольшее количество сил и средств. Ежедневно он пытается захватить Родинское с целью выхода в тыл нашей группировки. Бои чрезвычайно напряженные, однако противник успеха не имеет. Этот район находится под постоянным вниманием украинского командования. Непосредственно в Покровске Силы обороны Украины контролируют северную часть города. В районе Гуляйполя продолжаются интенсивные боевые действия. (РФ) сосредоточила силы четырех армий и в течение почти двух месяцев ведет напряженные бои», - сказал Сырский.

