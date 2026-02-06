USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Нефть реагирует на переговоры в Омане

15:24 615

Мировые цены на нефть в пятницу подскочили более чем на 1% после резкого падения на предыдущих торгах на фоне высокой волатильности, связанной с событиями вокруг США и Ирана, сообщает Reuters.

Цены на энергоносители на пути к первому недельному снижению почти за два месяца на фоне снижения опасений по поводу поставок и ожиданий результатов переговоров между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,78, или 1,2%, до $68,33 за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate прибавила $0,8, или 1,3%, до $64,09 за баррель.

Тем не менее Brent должна была завершить неделю с падением на 3,3%, снизившись на 4,8% от максимумов конца января, тогда как WTI направлялась к недельному снижению на 1,8% и на 3,4% ниже почти шестимесячного максимума прошлого месяца.

Любая эскалация напряженности между Ираном и США может нарушить мировые потоки нефти, поскольку около пятой части потребления проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном. 

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 170
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 259
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых обновлено 15:12
15:12 1604
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 1511
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1947
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана главное на этот час; все еще актуально
10:39 4375
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 866
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку обновлено 13:40
13:40 3730
12 минут до удара
12 минут до удара главная тема; все еще актуально
02:17 12659
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество? Разъяснение эксперта
14:41 1300
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным обновлено 14:20
14:20 2994

