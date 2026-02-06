Нефть реагирует на переговоры в Омане

Цены на энергоносители на пути к первому недельному снижению почти за два месяца на фоне снижения опасений по поводу поставок и ожиданий результатов переговоров между США и Ираном.

Мировые цены на нефть в пятницу подскочили более чем на 1% после резкого падения на предыдущих торгах на фоне высокой волатильности, связанной с событиями вокруг США и Ирана, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,78, или 1,2%, до $68,33 за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate прибавила $0,8, или 1,3%, до $64,09 за баррель.

Тем не менее Brent должна была завершить неделю с падением на 3,3%, снизившись на 4,8% от максимумов конца января, тогда как WTI направлялась к недельному снижению на 1,8% и на 3,4% ниже почти шестимесячного максимума прошлого месяца.

Любая эскалация напряженности между Ираном и США может нарушить мировые потоки нефти, поскольку около пятой части потребления проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном.