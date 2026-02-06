Олимпийский протест Азербайджана против Армении

Национальный олимпийский комитет Азербайджана выразил протест Международному олимпийскому комитету в связи с предстоящим выступлением армянской пары фигуристов Карина Акопова - Никита Рахманин. Армянский дуэт планирует выступать под композицию «Арцах».

НОК Азербайджана довел до сведения МОК, что «термин «Арцах» отражает идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики, проводимой Арменией на протяжении многих лет в отношении международно признанных территорий Азербайджанской Республики».

«В этой связи данный выбор программы для международного спортивного мероприятия, такого как Олимпийские игры, которые должны оставаться вне политики, явно имеет политический и идеологический подтекст и противоречит олимпийским ценностям, - говорится в обращении НОК. - Согласно основным принципам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх не должна допускаться никакая политическая, идеологическая и сепаратистская пропаганда. Одна из задач Международного олимпийского комитета – не допускать вмешательства спорта в политику и противодействовать эксплуатации спортсменов и соревнований в политических целях.

Подобные случаи наносят ущерб духу Олимпийских игр, спортивной этике и международным спортивным принципам, нарушают принцип нейтралитета Олимпийского движения и одновременно подрывают атмосферу мира и взаимного доверия в регионе».

Церемония открытия Зимней Олимпиады состоится сегодня в Милане. Азербайджан будет представлен двумя спортсменами - в фигурном катании и горнолыжном спорте.