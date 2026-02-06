Кремль рассказал «об очень сложной работе» в Абу-Даби

Два дня на переговорах в Абу-Даби велась «конструктивная и одновременно очень сложная работа». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Работа продолжается. Два дня велась работа. Работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — заявил Песков.

Второй раунд переговоров по прекращению российско-украинской войны продлился два дня. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон оценили переговоры как «конструктивные и продуктивные». Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам почти удалось добиться завершения российско-украинской войны.

Во время первого раунда переговоров 23–24 января ключевой проблемой оставался территориальный вопрос.