Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Кремль рассказал «об очень сложной работе» в Абу-Даби

15:42

Два дня на переговорах в Абу-Даби велась «конструктивная и одновременно очень сложная работа». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Работа продолжается. Два дня велась работа. Работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — заявил Песков.

Второй раунд переговоров по прекращению российско-украинской войны продлился два дня. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон оценили переговоры как «конструктивные и продуктивные». Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам почти удалось добиться завершения российско-украинской войны.

Во время первого раунда переговоров 23–24 января ключевой проблемой оставался территориальный вопрос.

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
16:15
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
15:12
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
15:30
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана
10:39
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку
13:40
12 минут до удара
12 минут до удара
02:17
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
14:41
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
14:20

