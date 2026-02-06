USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Amazon, Google и Microsoft теряют сотни миллиардов

Компании Amazon, Google и Microsoft на этой неделе могут потерять в совокупности до $900 млрд рыночной капитализации из-за высоких расходов на искусственный интеллект. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

Эксперты связывают распродажу акций технологических компаний с опасениями «пузыря ИИ»: если затраты на эти технологии не окупятся, у компаний могут вырасти убытки и долговая нагрузка.

«Опасения по поводу пузыря ИИ снова усиливаются. Поэтому сейчас все, что говорят компании (о своих результатах), не имеет принципиального значения», – цитирует FT аналитика инвесткомпании Jefferies Брента Тилла.

По мнению Дека Малларки, директора компании SLC Management, управляющей активами на $300 млрд, «увеличение капитальных затрат говорит о том, что для реализации стратегий в области ИИ может потребоваться больше времени, и это не очень приятная новость для инвесторов, которые уже ждут первых доходов от ИИ-проектов».

По итогам вчерашних торгов в США акции интернет-гиганта Amazon подешевели на 4,4%, а ночью в ходе внебиржевых торгов – еще на 7,4% после отчета компании о росте прибыли и выручки, а также увеличении расходов на ИИ до $200 млрд. Ранее акции Google и Microsoft снизились на 2% и 6% соответственно после объявления о росте капитальных вложений в искусственный интеллект.

