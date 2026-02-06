USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Россия нашла угрозы в Армении

16:02 434

В Армении «активизируются западные ресурсы», которые пытаются «дискредитировать Россию» в преддверии парламентских выборов в республике. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью российскому телевидению.

«Очень заметна активизация ресурсов, тех неправительственных организаций, которые связаны и финансируются со стороны Запада», — сказал он, подчеркивая, что их деятельность направлена на дискредитацию РФ и российско-армянских отношений.

Посол добавил, что все эти ресурсы транслируют «искаженную картинку происходящих в мире процессов» и призвал «армянских партнеров» к «диалогу в целях нейтрализации гибридных угроз двусторонним отношениям».

По словам Копыркина, Евросоюз «в настоящее время все активнее приобретает милитаризованную форму, открыто проводя антироссийскую политику» в республике. Россия «уважает суверенное право Армении на выбор партнеров и интеграционных векторов», однако власти республики должны учитывать реалии членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметил он.

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 175
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 265
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых обновлено 15:12
15:12 1612
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 1519
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1952
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана главное на этот час; все еще актуально
10:39 4376
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 868
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку обновлено 13:40
13:40 3736
12 минут до удара
12 минут до удара главная тема; все еще актуально
02:17 12659
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество? Разъяснение эксперта
14:41 1306
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным обновлено 14:20
14:20 2995

