Россия нашла угрозы в Армении

В Армении «активизируются западные ресурсы», которые пытаются «дискредитировать Россию» в преддверии парламентских выборов в республике. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью российскому телевидению.

«Очень заметна активизация ресурсов, тех неправительственных организаций, которые связаны и финансируются со стороны Запада», — сказал он, подчеркивая, что их деятельность направлена на дискредитацию РФ и российско-армянских отношений.

Посол добавил, что все эти ресурсы транслируют «искаженную картинку происходящих в мире процессов» и призвал «армянских партнеров» к «диалогу в целях нейтрализации гибридных угроз двусторонним отношениям».

По словам Копыркина, Евросоюз «в настоящее время все активнее приобретает милитаризованную форму, открыто проводя антироссийскую политику» в республике. Россия «уважает суверенное право Армении на выбор партнеров и интеграционных векторов», однако власти республики должны учитывать реалии членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметил он.