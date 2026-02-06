USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Новость дня
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Сняли арест с квартиры супруги Сафарли

Инара Рафикгызы
16:12 267

В Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (КИВДФ) Вугара Сафарли, который в настоящее время находится под стражей.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Агиля Мусаева специальное постановление о конфискации квартиры, оформленной на имя супруги Сафарли, было отменено, а арест с имущества снят.

Напомним, Вугар Сафарли был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям 21 декабря 2021 года к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что в отношении Вугара Сафарли и других обвиняемых установлены обоснованные подозрения в присвоении и растрате денежных средств в размере 18,5 миллиона манатов, совершении должностного мошенничества путем намеренного внесения ложных сведений в официальные документы, а также в легализации через преступную деятельность денежных средств в размере 5,7 миллиона манатов.

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 177
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 268
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых обновлено 15:12
15:12 1613
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 1522
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1954
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана главное на этот час; все еще актуально
10:39 4378
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 869
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку обновлено 13:40
13:40 3739
12 минут до удара
12 минут до удара главная тема; все еще актуально
02:17 12659
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество? Разъяснение эксперта
14:41 1307
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным обновлено 14:20
14:20 2995

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 177
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 268
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых
Смертник устроил взрыв в мечети: много погибших и раненых обновлено 15:12
15:12 1613
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 1522
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
Россия тайно перевела в Иран 2,5 млрд долларов
14:43 1954
США задействовали секретное оружие против Ирана
США задействовали секретное оружие против Ирана главное на этот час; все еще актуально
10:39 4378
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
Главком ВСУ назвал горячие точки фронта: «Бои чрезвычайно напряженные»
15:06 869
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку обновлено 13:40
13:40 3739
12 минут до удара
12 минут до удара главная тема; все еще актуально
02:17 12659
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество?
Могут ли в Азербайджане отключить газ из-за долгов за электричество? Разъяснение эксперта
14:41 1307
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным
Переговоры США-Иран: иранцы противятся американским военным обновлено 14:20
14:20 2995
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться