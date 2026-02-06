Сняли арест с квартиры супруги Сафарли

В Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (КИВДФ) Вугара Сафарли, который в настоящее время находится под стражей.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Агиля Мусаева специальное постановление о конфискации квартиры, оформленной на имя супруги Сафарли, было отменено, а арест с имущества снят.

Напомним, Вугар Сафарли был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям 21 декабря 2021 года к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что в отношении Вугара Сафарли и других обвиняемых установлены обоснованные подозрения в присвоении и растрате денежных средств в размере 18,5 миллиона манатов, совершении должностного мошенничества путем намеренного внесения ложных сведений в официальные документы, а также в легализации через преступную деятельность денежных средств в размере 5,7 миллиона манатов.