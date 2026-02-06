USD 1.7000
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Азизом Насирзаде, сообщает Минобороны Азербайджана.

Во время встречи, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном имеют многовековую историю, подчеркнув, что взаимные визиты и совместные учения способствуют дальнейшему углублению этих связей.

Бригадный генерал Азиз Насирзаде отметил, что сотрудничество между двумя странами, построенное на дружеских и братских отношениях, имеет важное значение для дальнейшего развития в военной сфере.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений в военной, военно-технической, военной сфере образования и науки, а также перспективы развития.

Стороны также провели подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

