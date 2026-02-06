Израиль раскололся из-за переговоров в Омане

Военно-политическое руководство Израиля разделилось во мнениях по поводу перспектив американо-иранских переговоров, единой позиции по этому вопросу нет. Об этом сообщил портал Al-Monitor со ссылкой на источники в израильском правительстве.

Руководство Израиля единодушно признает ограниченные возможности влияния на Вашингтон в вопросе переговоров с Тегераном. Вместе с тем часть военного кабинета выступает за полный срыв переговорного процесса, считая невозможным достижение соглашений с Ираном по вопросам ядерной программы и региональной безопасности.

Сторонники жесткой линии предлагают США удары по Ирану, при этом в диалоге с Вашингтоном выражают готовность предоставить обширную разведывательную поддержку и рассматривают возможность совместной военной операции. По данным источников, Израиль также обращался к США с просьбой предоставить ему «оперативную свободу действий в отношении Ирана».

Сторонники переговорного подхода в израильском руководстве разделились: одни считают, что Вашингтону следует добиваться всеобъемлющих соглашений – не только по ядерной программе, но и по вопросам баллистических ракет и угроз в адрес Израиля. Другие предупреждают, что такая позиция может сорвать процесс, и США стоит сосредоточиться на минимальных требованиях.

В пятницу в Омане проходят переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.