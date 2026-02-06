США разрешили гумпоставки в Северную Корею

США прекратят блокировать предоставление гуманитарной помощи Северной Корее через ООН, при этом Вашингтон не рассматривает этот шаг как жест доброй воли, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США планируют снять блокировки со всех исключений из санкционного режима ООН в отношении Пхеньяна, что позволит возобновить поставки международной гуманитарной помощи. Все поставки требуют согласования с комитетом ООН по санкциям.

Южнокорейский чиновник отмечает, что этот шаг можно рассматривать как потенциальный жест доброй воли со стороны Вашингтона, способный стать отправной точкой для восстановления взаимодействия с Пхеньяном. Однако американский чиновник подчеркнул, что снятие ограничений на гуманитарные поставки не преследует цели демонстрации доброй воли. По его словам, администрация США завершает проверку механизмов предоставления помощи, которая ранее фактически блокировала поставки.

По данным Национального комитета по КНДР, американской неправительственной организации, обработка запросов на гуманитарную помощь была приостановлена в июле 2025 года. В комитете считают, что это решение лишило возможности для укрепления отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. При этом в организации отмечают, что роль в поставках помощи, традиционно выполняемая американскими группами, все чаще берут на себя российские гуманитарные организации.