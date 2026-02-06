USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

США разрешили гумпоставки в Северную Корею

16:40 722

США прекратят блокировать предоставление гуманитарной помощи Северной Корее через ООН, при этом Вашингтон не рассматривает этот шаг как жест доброй воли, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США планируют снять блокировки со всех исключений из санкционного режима ООН в отношении Пхеньяна, что позволит возобновить поставки международной гуманитарной помощи. Все поставки требуют согласования с комитетом ООН по санкциям.

Южнокорейский чиновник отмечает, что этот шаг можно рассматривать как потенциальный жест доброй воли со стороны Вашингтона, способный стать отправной точкой для восстановления взаимодействия с Пхеньяном. Однако американский чиновник подчеркнул, что снятие ограничений на гуманитарные поставки не преследует цели демонстрации доброй воли. По его словам, администрация США завершает проверку механизмов предоставления помощи, которая ранее фактически блокировала поставки.

По данным Национального комитета по КНДР, американской неправительственной организации, обработка запросов на гуманитарную помощь была приостановлена в июле 2025 года. В комитете считают, что это решение лишило возможности для укрепления отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. При этом в организации отмечают, что роль в поставках помощи, традиционно выполняемая американскими группами, все чаще берут на себя российские гуманитарные организации.

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1089
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4954
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12304
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3113
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 753
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3566
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1252
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1562
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1386
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1137
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1918

ЭТО ВАЖНО

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1089
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4954
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12304
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3113
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 753
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3566
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1252
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1562
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1386
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1137
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1918
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться