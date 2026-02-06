США и Россия возобновляют военные переговоры

Восстановление контактов происходит на фоне истечения срока действия нового договора СНВ – последнего действующего соглашения между Вашингтоном и Москвой, которое ограничивало количество и типы стратегических ядерных вооружений. Президент США Дональд Трамп призвал заключить «новый, усовершенствованный и модернизированный» договор, который действовал бы в долгосрочной перспективе.

Соединенные Штаты и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне, который был заморожен в конце 2021 года. Об этом заявили американские чиновники, пишет The Washington Post.

По словам одного из американских чиновников, решение о возобновлении военного диалога стало прямым побочным продуктом длительных дипломатических усилий по прекращению войны в Украине. Хотя мирные переговоры пока не привели к существенному прорыву, недавние контакты между США и Россией «создали возможности для дальнейшего диалога».

Кремль официально не комментировал это решение, а российское посольство в Вашингтоне не сразу ответило на запрос журналистов.

Пока ни одна из сторон не подтвердила готовность соблюдать положения утратившего силу договора, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «все будет зависеть от развития событий» и что РФ «будет сохранять ответственный подход к стратегической стабильности в сфере ядерных вооружений, руководствуясь прежде всего национальными интересами».

Издание напомнило, что Вашингтон прекратил формат военного диалога с Москвой в конце 2021 года, когда Россия сосредотачивала значительные силы у границ Украины. После этого двусторонние отношения резко ухудшились, поскольку США вместе с европейскими союзниками начали поставлять Украине современное вооружение для защиты.

Несмотря на это, стороны сохраняли ограниченные каналы связи, включая горячую линию, а высокопоставленные чиновники периодически контактировали в кризисные моменты.

По данным Пентагона, возобновленный военный диалог возглавит командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич вместе с российскими коллегами. Целью переговоров названо «повышение прозрачности и деэскалация».