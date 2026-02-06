Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?

В последнее время среди потребителей возникли опасения по поводу продажи искусственно увеличенной курицы на рынках под видом мяса гуся или индейки. Ситуацию прокомментировал в интервью haqqin.az эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли.

«Прежде всего скажу, что может быть всякое. Но я не верю в это. Иногда бройлерных кур не успевают вовремя продать, и они продолжают интенсивно набирать вес. Порой они вырастают почти до размеров утки или индейки. В основном такое мясо отправляют на переработку — грудку продают отдельно, бедра отдельно. Однако иногда крупная птица может попасть на рынок и без переработки», — отметил эксперт.

По его словам, распространяемая в Азербайджане информация о бройлерной курице часто не соответствует действительности. В частности, звучат утверждения о том, что птицу якобы кормят специальными добавками или стимуляторами для ускоренного роста и повышения аппетита. Эксперт подчеркнул, что это неправда.

«Бройлерные куры выращиваются уже много лет и считаются одними из самых продуктивных пород. Они генетически предрасположены к быстрому росту: мало двигаются, получают сбалансированные корма и за короткий срок — примерно за 35–40 дней — достигают веса 1–1,5 кг, а иногда и 2–2,5 кг за 40–45 дней. Это не связано с какими-либо вредными добавками. К сожалению, нередко комментарии дают люди, недостаточно разбирающиеся в отрасли, что приводит к распространению недостоверной информации», — заявил он.

Эксперт также отметил, что в Европе и США куриное мясо широко потребляется, а мясо так называемой «деревенской курицы» встречается значительно реже.

«В развитых странах активно употребляют курятину, и это никак не отражается негативно на продолжительности жизни населения, наоборот. Азербайджану также следует развивать производство куриного мяса — его проще нарастить промышленным способом, чем производство говядины или баранины. К сожалению, даже среди ответственных лиц иногда формируются ошибочные представления, а просветительская работа ведется недостаточно активно. Между тем у нас существуют проблемы со сбытом продукции», — подчеркнул он.

Отдельно эксперт акцентировал внимание на необходимости обязательной маркировки продукции. По его словам, должны указываться сроки хранения и возраст птицы, чтобы покупатель имел полную информацию о приобретаемом товаре. Это, по его мнению, повысит доверие потребителей к производителям.

«Лучше всего покупать замороженное мясо. Если продукт был быстро заморожен после убоя и правильно хранился, его качество не ухудшается. Более того, заморозка уничтожает вредные микроорганизмы. В Азербайджане потребители часто избегают замороженного мяса, однако важно разъяснять, что при правильной технологии заморозки и хранения продукт не теряет своих полезных свойств и пищевой ценности», — заключил Магеррамли.