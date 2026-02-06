У экс-замглавы Минобороны Армении изымут недвижимость и $92 тысячи

У бывшего замминистра Минобороны Армении Артура Агабекяна могут конфисковать несколько единиц недвижимости и 92 тысячи долларов в качестве незаконного имущества, сообщает Генпрокуратура Армении.

По информации ведомства, Антикоррупционный суд принял в производство соответствующий иск прокуратуры.

В частности, предлагается изъять у Агабекяна и связанных с ним лиц три единицы недвижимости, право на покупку четырех единиц недвижимости в Ереване, рыночную стоимость одной единицы недвижимости, три транспортных средства, участие в четырех юрлицах и указанные денежные средства.

СМИ напоминают, что Артур Агабекян был замминистра обороны Армении в 2000-2007 гг. В 2007-2012 гг. был депутатом Национального собрания.