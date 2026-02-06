USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Иран восстановил ракетные площадки

фото
17:34 874

Иран в кратчайшие сроки восстановил площадки для баллистических ракет, поврежденные во время 12-дневного конфликта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные изданием The New York Times.

В то же время, как отмечает газета, крупные ядерные объекты, подвергшиеся ударам со стороны Израиля и США, были восстановлены лишь частично.

По оценке NYT, это указывает на то, что в краткосрочной перспективе приоритетом Тегерана остается развитие и поддержание ракетного потенциала, а не ядерной программы.

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1099
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4957
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12315
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3114
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 758
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3570
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1265
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1572
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1390
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1140
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1922

ЭТО ВАЖНО

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1099
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4957
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12315
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3114
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 758
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3570
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1265
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1572
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1390
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1140
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться