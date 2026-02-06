Иран восстановил ракетные площадки

Иран в кратчайшие сроки восстановил площадки для баллистических ракет, поврежденные во время 12-дневного конфликта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные изданием The New York Times.

В то же время, как отмечает газета, крупные ядерные объекты, подвергшиеся ударам со стороны Израиля и США, были восстановлены лишь частично.

По оценке NYT, это указывает на то, что в краткосрочной перспективе приоритетом Тегерана остается развитие и поддержание ракетного потенциала, а не ядерной программы.