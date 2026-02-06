Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны

Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал видео, в котором использовано изображение экс-президента США Барака Обамы и бывшей первой леди страны Мишель Обамы в виде обезьян.

В ролике говорится о фальсификации на американских выборах 2020 года, когда в пяти ключевых штатах подсчет голосов был якобы приостановлен, а после возобновления произошел резкий скачок в пользу бывшего президента Джо Байдена.

После этого видео прерывается секундной вставкой, на которой изображены лица Мишель и Барака Обамы, приделанные к туловищам обезьян.