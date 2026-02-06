USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны

видео
17:31 1574

Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал видео, в котором использовано изображение экс-президента США Барака Обамы и бывшей первой леди страны Мишель Обамы в виде обезьян.

В ролике говорится о фальсификации на американских выборах 2020 года, когда в пяти ключевых штатах подсчет голосов был якобы приостановлен, а после возобновления произошел резкий скачок в пользу бывшего президента Джо Байдена.

После этого видео прерывается секундной вставкой, на которой изображены лица Мишель и Барака Обамы, приделанные к туловищам обезьян.

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1100
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4958
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12316
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3115
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 759
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3570
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1267
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1575
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1391
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1140
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1922

ЭТО ВАЖНО

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1100
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4958
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12316
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3115
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 759
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3570
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1267
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1575
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1391
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1140
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться