Зеленский раскритиковал ВВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов страны. Об этом он заявил в обращении, которое разместил в своем телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что провел совещание с высшим военным руководством и получил доклады о ситуации в Киеве и области, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях, а также других регионах.

«Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины», — написал он, добавив, что обсудил с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым, какие решения должны быть немедленно внедрены.

Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что лично призвал российского президента Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По его словам, Путин ответил согласием.