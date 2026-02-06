USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Зеленский раскритиковал ВВС Украины

17:47 1269

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов страны. Об этом он заявил в обращении, которое разместил в своем телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что провел совещание с высшим военным руководством и получил доклады о ситуации в Киеве и области, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях, а также других регионах.

«Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины», — написал он, добавив, что обсудил с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым, какие решения должны быть немедленно внедрены.

Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что лично призвал российского президента Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По его словам, Путин ответил согласием.

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1104
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4959
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12319
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3115
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 760
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3571
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1270
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1575
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1392
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1140
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1923

ЭТО ВАЖНО

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1104
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4959
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12319
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3115
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 760
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3571
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1270
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1575
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1392
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1140
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1923
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться