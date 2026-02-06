USD 1.7000
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ

Влиятельный американский аналитик, основатель аналитического центра Stratfor, известного как «теневое ЦРУ», Джордж Фридман считает, что Россия утратила Южный Кавказ, а ее позиции в Центральной Азии значительно ослабли.

В интервью подкасту Geopolitical Futures влиятельный аналитик заявил, что ослабление российского влияния на постсоветском пространстве особенно заметно в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Ситуация усугубляется провалом российской «стратегии» в Украине.

Говоря об ослаблении российского влияния, Джордж Фридман особо подчеркивает Южный Кавказ и Центральную Азию

По словам Фридмана, Центральная Азия отдалилась от Москвы и теперь переориентируется на Соединенные Штаты. Страны этого региона активно укрепляют связи с Китаем.

Фридман подчеркнул, что Россия утратила контроль над Южным Кавказом: Азербайджан, Армения и Грузия укрепили свою независимость и, по его словам, «теперь находятся под значительным американским влиянием». Эксперт также указал, что Москве не удалось даже завоевать Украину, не говоря уже о странах Балтии, добавив, что Кремль потерпел неудачу и на западном направлении в попытке создать буферную зону.

По его мнению, этот геополитический сдвиг усиливается экономическими факторами — например, решением Индии прекратить закупки российской нефти, что свидетельствует о более широкой тенденции к утрате Россией глобального экономического влияния.

Аналитики отмечают, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при участии США, а также проект TRIPP рассматриваются как одно из значимых последствий ослабления российских позиций на Южном Кавказе.

Южный Кавказ плавно перешел в зону политического влияния США

Однако Москва неоднократно заявляла, что не собирается уходить из региона и намерена защищать свои «жизненно важные интересы». В том числе Россия пытается в той или иной форме подключиться к проекту TRIPP.

Тем не менее, согласно двустороннему рамочному документу, подписанному Арменией и США в середине января, присоединение третьих стран к проекту практически исключено, поскольку участие возможно только при согласии обеих сторон. В Ереване считают участие Москвы в проекте невозможным и полностью его исключают.

Нелишне будет отметить, что, с другой стороны, Россия при каждом удобном случае регулярно напоминает о своих «заслугах» в достижении мира между Арменией и Азербайджаном.

К примеру, в своем сегодняшнем интервью телеканалу «Россия-24» посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что именно Москва стояла у истоков процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования трансграничных коммуникаций.

Посол Сергей Копыркин что-то хочет кому-то доказать

«Должен сказать, что Россия стояла у истоков этого процесса: и разблокирования трансграничных коммуникаций, в том числе между Арменией и Азербайджаном, и в целом процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал он, напомнив о договоренностях, достигнутых на высшем уровне в 2020–2022 годах.

«Мы исходим из того, что взаимодействие в этой сфере — в транспортной сфере и в целом в вопросах нормализации — должно развиваться на взаимовыгодной и равноправной основе, и, конечно, учитывать интересы всех заинтересованных стран региона и их соседей», — подчеркнул российский посол.

Иными словами, Россия недовольна тем, что открытие транспортных коммуникаций в регионе и продвижение мирного процесса происходят без ее участия, и периодически доносит эту позицию до армянской стороны на разных уровнях. Например, Москва заявляет, что «Маршрут Трампа», являющийся частью Зангезурского коридора, проходит через зону ответственности российских пограничников, а Армения является членом Евразийского экономического союза: по логике Москвы, в этом геополитическом отрезке должны применяться таможенные правила ЕАЭС.

Однако такие заявления сейчас выглядят как попытка догнать ушедший поезд: управление «Маршрутом Трампа» будет находиться под контролем США, а погранично‑таможенные процедуры будет осуществлять частная компания из третьей страны.

Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
31 декабря 2025, 03:15
31 декабря 2025, 03:15
Армения устала и разочаровалась. Россия ослабла. Азербайджан открывает коридор для США наш обзор; все еще актуально
2 августа 2025, 02:39
2 августа 2025, 02:39
Наступает тяжелейший 2026 год… куда идем?
31 декабря 2025, 21:25
