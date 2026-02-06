Влиятельный американский аналитик, основатель аналитического центра Stratfor, известного как «теневое ЦРУ», Джордж Фридман считает, что Россия утратила Южный Кавказ, а ее позиции в Центральной Азии значительно ослабли. В интервью подкасту Geopolitical Futures влиятельный аналитик заявил, что ослабление российского влияния на постсоветском пространстве особенно заметно в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Ситуация усугубляется провалом российской «стратегии» в Украине.

По словам Фридмана, Центральная Азия отдалилась от Москвы и теперь переориентируется на Соединенные Штаты. Страны этого региона активно укрепляют связи с Китаем. Фридман подчеркнул, что Россия утратила контроль над Южным Кавказом: Азербайджан, Армения и Грузия укрепили свою независимость и, по его словам, «теперь находятся под значительным американским влиянием». Эксперт также указал, что Москве не удалось даже завоевать Украину, не говоря уже о странах Балтии, добавив, что Кремль потерпел неудачу и на западном направлении в попытке создать буферную зону. По его мнению, этот геополитический сдвиг усиливается экономическими факторами — например, решением Индии прекратить закупки российской нефти, что свидетельствует о более широкой тенденции к утрате Россией глобального экономического влияния. Аналитики отмечают, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при участии США, а также проект TRIPP рассматриваются как одно из значимых последствий ослабления российских позиций на Южном Кавказе.

Однако Москва неоднократно заявляла, что не собирается уходить из региона и намерена защищать свои «жизненно важные интересы». В том числе Россия пытается в той или иной форме подключиться к проекту TRIPP. Тем не менее, согласно двустороннему рамочному документу, подписанному Арменией и США в середине января, присоединение третьих стран к проекту практически исключено, поскольку участие возможно только при согласии обеих сторон. В Ереване считают участие Москвы в проекте невозможным и полностью его исключают. Нелишне будет отметить, что, с другой стороны, Россия при каждом удобном случае регулярно напоминает о своих «заслугах» в достижении мира между Арменией и Азербайджаном. К примеру, в своем сегодняшнем интервью телеканалу «Россия-24» посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что именно Москва стояла у истоков процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования трансграничных коммуникаций.