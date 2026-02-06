Нота протеста: Баку вызвал посла России

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
6 февраля 2026 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел АР.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи с российским послом был выражен решительный протест в связи с заявлением от 5 февраля первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, вопросам евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена правящей партии «Единая Россия» Константина Затулина по поводу судебных приговоров в отношении граждан Республики Армения, и российской стороне была вручена соответствующая нота.

Было решительно осуждено то, что Затулин на протяжении длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, открыто демонстрирует поддержку сепаратизму, а также пытается исказить судебные решения в отношении граждан Республики Армения, признанных виновными и осужденных за совершение преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджанской Республики, и использует неприемлемые выражения. 

На встрече российскую сторону призвали принять соответствующие меры для прекращения деструктивной деятельности таких лиц, как Затулин, которые пытаются нанести ущерб миру и стабильности в регионе, а также отношениям между Азербайджаном и Россией.

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1113
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4962
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12322
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3117
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 764
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3572
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1276
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1580
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1397
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1142
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1925

