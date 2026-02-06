Нота протеста: Баку вызвал посла России

6 февраля 2026 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел АР.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи с российским послом был выражен решительный протест в связи с заявлением от 5 февраля первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, вопросам евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена правящей партии «Единая Россия» Константина Затулина по поводу судебных приговоров в отношении граждан Республики Армения, и российской стороне была вручена соответствующая нота.

Было решительно осуждено то, что Затулин на протяжении длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, открыто демонстрирует поддержку сепаратизму, а также пытается исказить судебные решения в отношении граждан Республики Армения, признанных виновными и осужденных за совершение преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджанской Республики, и использует неприемлемые выражения.

На встрече российскую сторону призвали принять соответствующие меры для прекращения деструктивной деятельности таких лиц, как Затулин, которые пытаются нанести ущерб миру и стабильности в регионе, а также отношениям между Азербайджаном и Россией.