В Армении определились с выборами

В Армении объявлена дата парламентских выборов.
Президент Ваагн Хачатурян подписал соответствующий указ.
Как сообщают армянские СМИ, очередные выборы в парламент Армении состоятся 7 июня 2026 года.
