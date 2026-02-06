USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Командующий ВМС Азербайджана в Пакистане

ФОТО
18:44 153

Находящаяся с визитом в Исламской Республике Пакистан делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Шахином Мамедовым встретилась с командующим ВМС Пакистана адмиралом Навидом Ашрафом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи командующие обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между ВМС двух стран, была подчеркнута важность проведения совместных учений с точки зрения обмена опытом и повышения профессионализма военных моряков.

Затем контр-адмирал Ш.Мамедов встретился с федеральным министром обороны Исламской Республики Пакистан Хаваджей Мухаммадом Асифом и выразил признательность за оказанный прием. Было отмечено, что расширение сотрудничества с Пакистаном в сфере обороны находится в центре внимания руководства страны.

На встрече была отмечена важность военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, стороны выразили уверенность в том, что взаимные визиты окажут положительное влияние на развитие двустороннего сотрудничества.

После встречи с командующим флотом Пакистана вице-адмиралом Абдулом Мунибом командующий ВМС Азербайджана навестил военнослужащих нашей страны, проходящих обучение в Пакистане, и поинтересовался ходом их подготовки.

В рамках визита контр-адмирал Ш.Мамедов ознакомился с условиями, созданными на судоремонтных предприятиях Пакистана.

Отметим, что визит командующего ВМС в братскую страну имеет важное значение с точки зрения развития сотрудничества между ВМС двух государств, расширения взаимодействия в сфере военного образования и по военно-техническим вопросам.

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1116
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4965
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12329
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3118
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 767
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3575
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1280
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1581
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1397
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1143
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1925

ЭТО ВАЖНО

«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 1116
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 4965
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 12329
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3118
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 767
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3575
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 1280
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 1581
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся?
Продают ли в Азербайджане курицу под видом гуся? мнение эксперта
16:52 1397
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество ФОТО; ВИДЕО
16:15 1143
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
Сняли арест с квартиры супруги Сафарли
16:12 1925
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться