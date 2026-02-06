Новые санкции Евросоюза против России

«Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В энергетике мы вводим полный запрет на морские перевозки российской нефти. Это еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти», - говорится в заявлении.

«Поскольку судоходство - это глобальный бизнес, мы предлагаем ввести этот полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после решения G7. Мы включаем в список еще 43 судна, входящих в состав «теневого флота». Таким образом, общее их число достигнет 640», - указала фон дер Ляйен. Она объявила, что ЕС затруднит для России приобретение танкеров и введет «масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы еще больше подорвать проекты по экспорту газа». По ее словам, это дополняет запрет ЕС на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета и регламента RepowerEU.

«Затем мы представляем второй блок мер, направленных на дальнейшее ограничение российской банковской системы и ее способности создавать альтернативные каналы платежей для финансирования экономической деятельности», - заявила глава ЕК. «Мы вносим в санкционные списки еще 20 российских региональных банков», - указано в заявлении.

В нем также отмечается, что ЕК намерена «принять меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, которые позволяют вести криптоторговлю». Кроме того, согласно заявлению, новый пакет санкций будет включать и банки из третьих стран.

Евросоюз также планирует ввести дополнительные экспортные ограничения. «Мы вводим дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые Россией на поле боя, такие как материалы, применяемые для производства взрывчатых веществ», - говорится в заявлении. Кроме того, Еврокомиссия «предлагает ввести квоту на аммиак, чтобы ограничить импорт».

Помимо этого, согласно заявлению, ЕС планирует «новые запреты на импорт металлов, химических веществ и критически важных минералов, которые еще не подпали под санкции, на сумму более 570 млн евро».

Как пишет The Wall Street Journal, ЕС может ввести запрет на услуги по транспортировке нефти РФ по морю в рамках 20-го пакета санкций, принятие которого ожидается к 24 февраля.