В России летают на неисправных самолетах

В России массово допускают к полетам неисправные самолеты, а также воздушные суда с незавершенным техническим обслуживанием или не устраненными дефектами. Об этом заявил руководитель Госавианадзора Владимир Ковальский, пишут российские СМИ.

«К сожалению, мы по-прежнему выявляем — это довольно распространено — фиктивное выполнение работ. Особенно тревожно это выглядит на фоне некоего снижения порога допустимого нарушения. В принципе, любое нарушение недопустимо», — высказался Ковальский на Национальном авиационном инфраструктурном салоне.

Он добавил, что специалисты игнорируют запреты на перестановку компонентов, несвоевременно проводят структурные ремонты самолетов и не соблюдают условия среды при выполнении работ, приводит слова главы ведомства профильный российский Telegram-канал.