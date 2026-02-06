Обсуждение проекта «Госпрограммы обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане на 2026-2032 годы»

USD 1.7000
Обсуждение вновь подготовленного проекта «Государственной программы обеспечения пищевой безопасности в Азербайджанской Республике на 2026-2032 годы» состоялось в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) с участием членов Общественного совета.

В ходе обсуждения участники сначала были проинформированы о результатах реализации «Государственной программы обеспечения пищевой безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы». Было отмечено, что показатель выполнения программы за рассматриваемый период составил 92 процента. Затем представители Агентства представили презентацию и подробно рассказали о целях, приоритетных направлениях, задачах, поставленных для новой государственной программы, а также об ожидаемых результатах реализации программы и других вопросах, предусмотренных проектом.

Было отмечено, что с учетом передового международного опыта совершенствование нормативно-правовой базы в области пищевой безопасности, здоровья животных и растений, а также обеспечение инфраструктуры и лабораторных услуг в области контроля пищевой цепи, равно как и укрепление научно-образовательного и кадрового потенциала, входят в число главных приоритетов новой государственной программы.

Кроме того, в качестве основных направлений программы были подчеркнуты улучшение пищевой безопасности, здоровья животных и растений, а также систем контроля биобезопасности, расширение применения концепции «Единое здоровье» и инновационных методов контроля в цепочке поставок продуктов питания, контроля импорта-экспорта и международного сотрудничества, а также содействие формированию здоровых пищевых привычек у потребителей и усиление государственного контроля.

В ходе обсуждения члены Общественного совета высказали свои мнения и предложения по проекту государственной программы, а также получили ответы на свои вопросы.

Одновременно состоялся обмен мнениями о мерах, реализуемых в настоящее время и планируемых на будущее в области пищевой безопасности.

