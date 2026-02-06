Новая эра – новые подходы: Рубио о ядерном договоре

Россия, приостановившая свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) в 2023 году, «годами нарушала его положения», заявил госсекретарь США Марко Рубио. Напомним, срок договора истек 5 февраля 2026 года.

«Сторонники контроля над вооружениями и многие представители СМИ пытались представить истечение срока действия договора как знак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений. Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение условий договора СНВ-3 в 2023 году, после того как годами нарушала его положения», — сказал глава Госдепа.

Новый договор требует участия как минимум двух держав, и США либо берут на себя обязательства в одностороннем порядке, либо признают, что новая эра «требует нового подхода», объяснил Рубио. Он добавил: «Не старого доброго договора СНВ-III, а чего-то нового».

По его словам, новое соглашение должно отражать тот факт, что Соединенные Штаты вскоре могут столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками — Россией и Китаем.

На фоне расширения Пекином своего ядерного арсенала с момента вступления в силу СНВ-3 прежние модели контроля над вооружениями, основанные на двусторонних соглашениях между Вашингтоном и Москвой, устарели, отметил Рубио. По его словам, с 2020 года Китай увеличил свой арсенал с чуть более 200 до более чем 600 единиц, а к 2030 году у него может быть более 1 000 боеголовок. Соглашение о контроле над вооружениями, которое не учитывает наращивание китайского ядерного потенциала, «несомненно, сделает Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными», убежден госсекретарь.

Президент Дональд Трамп «ясно, последовательно и недвусмысленно» дал понять, что «будущий контроль над вооружениями должен касаться не одного, а обоих ядерных арсеналов, равных по силе противнику», подчеркнул глава Госдепартамента. «Наш призыв к многосторонним переговорам по контролю над ядерным вооружением и стратегической стабильности в Женеве отражает принципы, изложенные президентом Трампом», — добавил он.

В частности, речь идет о том, что такой контроль больше не может быть двусторонним вопросом между США и Россией, другие страны тоже должны нести ответственность за обеспечение стратегической стабильности, а в большей степени — Китай. США также не намерены принимать условия, которые наносят им вред.

«Мы четко обозначили свои стандарты и не пойдем на компромисс ради достижения контроля над вооружениями ради самого контроля над вооружениями», — подчеркнул Рубио.

Более того, США всегда будут вести переговоры с позиции силы, заверил он. России и Китаю, по его словам, не стоит ожидать, что Соединенные Штаты будут уклоняться от своих обязательств и расширять свои ядерные силы.

Госсекретарь признал, что этот процесс может занять время, но заключил, что «то что что-то сложно, не означает, что мы не должны добиваться этого или соглашаться на меньшее».