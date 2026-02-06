USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли

обновлено 20:07
20:07 2718

Сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) назначен Вусал Насирли.

Вусал Насирли родился в 1978 году в Имишли.

В 2000 году окончил факультет административного управления Университета «Кавказ» со степенью бакалавра в области государственного и муниципального управления, а в 2002 году получил степень магистра.

В 2009-2013 годах работал заместителем директора проекта «Комплексное управление твердыми отходами» в Министерстве экономического развития, а в 2013-2018 годах — заместителем директора Департамента сотрудничества с международными организациями Министерства экономики.

До назначения на нынешнюю должность работал советником министра труда и социальной защиты населения, затем стал его заместителем.

Женат, имеет двоих детей.

*** 19:42

Салех Мамедов освобожден от должности председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Салех Мамедов

Другим распоряжением президента председателем правления ГААДА назначен Вусал Насирли.

Вусал Насирли
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 509
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 547
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли обновлено 20:07
20:07 2719
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа?
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа? обновлено 19:33
19:33 7391
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 5719
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 3255
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 5724
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 14254
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3429
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 2030
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 4319

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 509
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 547
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли обновлено 20:07
20:07 2719
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа?
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа? обновлено 19:33
19:33 7391
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 5719
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 3255
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 5724
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 14254
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3429
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 2030
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 4319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться