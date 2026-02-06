Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли

Сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) назначен Вусал Насирли.
Вусал Насирли родился в 1978 году в Имишли.
В 2000 году окончил факультет административного управления Университета «Кавказ» со степенью бакалавра в области государственного и муниципального управления, а в 2002 году получил степень магистра.
В 2009-2013 годах работал заместителем директора проекта «Комплексное управление твердыми отходами» в Министерстве экономического развития, а в 2013-2018 годах — заместителем директора Департамента сотрудничества с международными организациями Министерства экономики.
До назначения на нынешнюю должность работал советником министра труда и социальной защиты населения, затем стал его заместителем.
Женат, имеет двоих детей.
*** 19:42
Салех Мамедов освобожден от должности председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением президента председателем правления ГААДА назначен Вусал Насирли.