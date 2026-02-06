Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли

Вусал Насирли родился в 1978 году в Имишли.

В 2000 году окончил факультет административного управления Университета «Кавказ» со степенью бакалавра в области государственного и муниципального управления, а в 2002 году получил степень магистра.

В 2009-2013 годах работал заместителем директора проекта «Комплексное управление твердыми отходами» в Министерстве экономического развития, а в 2013-2018 годах — заместителем директора Департамента сотрудничества с международными организациями Министерства экономики.

До назначения на нынешнюю должность работал советником министра труда и социальной защиты населения, затем стал его заместителем.

Женат, имеет двоих детей.