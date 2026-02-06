Скандал в ВВС Греции

В Греции задержали военнослужащего Вооруженных сил по подозрению в передаче разведданных иностранному государству, которое считается главным конкурентом США, – речь о Китае. Об этом сообщает Kathimerini.

Подозреваемый, как сообщается, занимал «важную» должность (по данным некоторых зарубежных СМИ, полковника ВВС) и, как утверждается, пытался завербовать других в шпионскую сеть.

Неназванный военнослужащий находился под наблюдением Национальной разведывательной службы (EYP) в течение нескольких месяцев до его ареста.

Как сообщается, власти вмешались после того, как заметили значительную активизацию его деятельности.

Следователи утверждают, что это включало увеличение объема информации, которую он раскрывал, а также обращение к коллегам-военнослужащим с просьбой предоставить доступ к секретным материалам.

Официальные лица заявляют, что утечка информации могла представлять угрозу национальной безопасности.

Точный характер материалов и личности вероятных получателей не обнародованы.