Пашинян объявляет войну абортам

Согласно сообщениям СМИ , правительство страны готовится представить в парламент законопроект, который радикально изменит действующее законодательство в области репродуктивного здоровья и прав человека. Аналитики полагают, что этот шаг может быть частью предвыборной стратегии Пашиняна, направленной на привлечение консервативных и религиозных слоев общества в преддверии парламентских выборов, намеченных на лето 2026 года.

Отмечается, что законопроект предлагает поправки к закону «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека», фактически криминализирующие все формы искусственного прерывания беременности.

В настоящее время армянское законодательство разрешает аборты по желанию женщины до 12-й недели беременности, а также между 12-й и 22-й неделями - по медицинским или социальным причинам, таким как смерть супруга, тюремное заключение или изнасилование. Несовершеннолетние нуждаются в согласии родителей, а взрослые имеют право на добровольную медицинскую стерилизацию.

Новый законопроект отменяет эти положения, вводя полный запрет на аборты, что, по заявлению властей Армении, направлено на решение демографического кризиса в стране.

По данным Комитета по статистике Армении, общий коэффициент рождаемости в республике значительно ниже уровня простого воспроизводства населения. Особую озабоченность вызывает практика селективных абортов по половому признаку в пользу мальчиков, которая продолжается уже более 25 лет. В результате в 2025 году на 100 новорожденных девочек приходилось около 110 мальчиков, что грозит долгосрочными социальными проблемами, в том числе демографическим дисбалансом и трудностями в создании семей.

Правительство, отмечают источники, позиционирует запрет как «радикальное решение» для улучшения демографической ситуации. Сам Пашинян в своем недавнем заявлении подчеркнул необходимость «решительных шагов» для повышения рождаемости. Однако критики видят в этом не искреннюю заботу о народе, а циничный популистский маневр.

Аналитики подчеркивают, что время выдвижения инициативы подозрительно совпадает с приближающимися выборами, на которых правящая партия Пашиняна испытывает недостаток поддержки. По их мнению, законопроект призван завоевать симпатии консервативных и религиозных избирателей, которые традиционно скептически относятся к либеральным реформам премьер-министра.

Оппозиция и правозащитные организации уже выразили резкое недовольство. Ожидается, что законопроект столкнется с юридическими проблемами и протестами со стороны неправительственных организаций, которые неоднократно критиковали власти за игнорирование прав женщин на здоровье и автономию. Представители церкви, с другой стороны, могут поддержать инициативу, учитывая ее соответствие консервативным ценностям.

Голосование в парламенте, как ожидается, состоится в ближайшие недели, что может усугубить внутренние разногласия в армянском обществе. Этот законопроект — не первый случай, когда вопрос об абортах становится предметом горячих дебатов в Армении. Действующий закон был принят в 2002 году и с тех пор неоднократно подвергался критике как со стороны либералов, так и консерваторов. Однако эксперты считают, что нынешняя инициатива Пашиняна является самой радикальной на сегодняшний день и рискует еще больше поляризовать общество. На фоне продолжающегося демографического спада и социально-экономических трудностей такой подход может не решить проблемы, а привести к новому витку напряженности, подорвав доверие к правительству.

Аналитики отмечают, что Пашинян, пришедший к власти на волне антикоррупционных протестов в 2018 году, все чаще прибегает к популистским мерам для поддержания своих рейтингов. По их мнению, этот шаг демонстрирует отход от заявленных им либеральных принципов в пользу прагматических расчетов, что ставит под сомнение последовательность его политики.