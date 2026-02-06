USD 1.7000
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи

Эльмир Алиев, отдел спорта
Сегодня в Landmark состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам.

В чемпионате примут участие 30 шахматистов и 16 шахматисток. Соревнование будет проходить по олимпийской системе. В каждом раунде участники проведут по две классические партии, а в случае ничейного результата определят победителя на тай-брейке. Если победитель пары будет выявлен по итогам «классики», то выигравшая сторона получит дополнительно 500 манатов.

Как и в прошлом году, в чемпионате Азербайджана участвует большинство сильнейших гроссмейстеров страны: Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхяр Бейдуллаева и другие.

Общий призовой фонд чемпионата - 92 тысячи манатов. 62 тысячи разыграют мужчины, 30 тысяч - женщины.

Первые партии будут сыграны 8 февраля. Шахрияр Мамедъяров и действующий чемпион Рауф Мамедов освобождены от 1/16 финала и стартуют со стадии 1/8 финала. Чемпионат завершится 22 февраля.

На церемонии открытия президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов подчеркнул, что Федерация старается стимулировать лучших шахматистов страны и мотивировать их к участию в главном внутреннем соревновании в Азербайджане.

«Хотим, чтобы играли все сильнейшие, и это нам удается, - говорит Махир Мамедов. - В предыдущие годы чемпионат Азербайджана проходил весьма блекло. Не хотим возвращаться к этому. Чемпионат пройдет по системе плей-офф. Надеюсь, нас ждут интересные партии и напряженная борьба.

Благодарю министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, что находит время в своем напряженном графике, чтобы посещать наши соревнования. Министр искренне любит шахматы».

Министр, в свою очередь, отметил, что уровень чемпионата страны заметно вырос. 

«Второй год подряд соревнование проходит в таком формате. Считаю, что это прекрасная схема, - говорит Фарид Гаибов. - Чемпионат Азербайджана отвечает всем международным стандартам. 

Как вы знаете, в этом году Баку выбран мировой столицей спорта. Азербайджан в мире знают как хорошего организатора. А Федерация шахмат Азербайджана - одна из самых активных федераций. Очень приятно с ней работать. 

У нас есть хорошие результаты в шахматах. Но наши аппетиты растут (улыбается). Мы поэтапно улучшаем наши показатели. Главное, что у нас есть свои шахматисты и шахматистки, есть свои тренеры. 

Шахматисты активно начинают 2026-й год, и я верю, что год будет удачным для азербайджанских шахмат».

Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли обновлено 20:07
20:07 2728
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа?
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа? обновлено 19:33
19:33 7396
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 5724
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 3264
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 5725
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 14257
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3429
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 2031
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 4321

