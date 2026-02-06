Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи

Сегодня в Landmark состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам.

В чемпионате примут участие 30 шахматистов и 16 шахматисток. Соревнование будет проходить по олимпийской системе. В каждом раунде участники проведут по две классические партии, а в случае ничейного результата определят победителя на тай-брейке. Если победитель пары будет выявлен по итогам «классики», то выигравшая сторона получит дополнительно 500 манатов.

Как и в прошлом году, в чемпионате Азербайджана участвует большинство сильнейших гроссмейстеров страны: Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхяр Бейдуллаева и другие.

Общий призовой фонд чемпионата - 92 тысячи манатов. 62 тысячи разыграют мужчины, 30 тысяч - женщины.

Первые партии будут сыграны 8 февраля. Шахрияр Мамедъяров и действующий чемпион Рауф Мамедов освобождены от 1/16 финала и стартуют со стадии 1/8 финала. Чемпионат завершится 22 февраля.

На церемонии открытия президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов подчеркнул, что Федерация старается стимулировать лучших шахматистов страны и мотивировать их к участию в главном внутреннем соревновании в Азербайджане.

«Хотим, чтобы играли все сильнейшие, и это нам удается, - говорит Махир Мамедов. - В предыдущие годы чемпионат Азербайджана проходил весьма блекло. Не хотим возвращаться к этому. Чемпионат пройдет по системе плей-офф. Надеюсь, нас ждут интересные партии и напряженная борьба.

Благодарю министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, что находит время в своем напряженном графике, чтобы посещать наши соревнования. Министр искренне любит шахматы».

Министр, в свою очередь, отметил, что уровень чемпионата страны заметно вырос.

«Второй год подряд соревнование проходит в таком формате. Считаю, что это прекрасная схема, - говорит Фарид Гаибов. - Чемпионат Азербайджана отвечает всем международным стандартам.

Как вы знаете, в этом году Баку выбран мировой столицей спорта. Азербайджан в мире знают как хорошего организатора. А Федерация шахмат Азербайджана - одна из самых активных федераций. Очень приятно с ней работать.

У нас есть хорошие результаты в шахматах. Но наши аппетиты растут (улыбается). Мы поэтапно улучшаем наши показатели. Главное, что у нас есть свои шахматисты и шахматистки, есть свои тренеры.

Шахматисты активно начинают 2026-й год, и я верю, что год будет удачным для азербайджанских шахмат».