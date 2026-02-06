Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях

За последние недели вызывают серьезную тревогу случаи, когда дети проявляют агрессию по отношению к сверстникам и другим людям, а также совершают правонарушения. Оценка психологического состояния детей и контроль за их поведением, включая использование цифровых платформ, имеют особое значение для защиты здоровья и безопасности как самих детей, так и общества в целом.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с негативными инцидентами с участием детей.

В обращении омбудсмена приводится аналитическая информация о рисках, связанных с онлайн‑играми и интерактивными платформами, которые за последние годы широко распространились среди детей. В частности, речь идет о платформе Roblox.

«Государственные структуры были призваны усилить контроль над онлайн‑платформами, провести правовую оценку рисков и принять необходимые превентивные меры для обеспечения цифровой безопасности детей», - говорится в заявлении.

При этом роль родителей в решении этих проблем также крайне важна, отмечается в обращении.

«Родители несут ответственность за воспитание, здоровье и психическое, физическое и нравственное развитие своих детей. Последние события показывают, что детям нужно уделять больше внимания, поддерживать доверительное общение и обеспечивать безопасность в любой среде, где они находятся», - заявила омбудсмен.

По словам Сабины Алиевой, представители СМИ должны строго соблюдать требования законодательства при распространении информации, связанной с детьми, ставить интересы ребенка превыше всего и освещать такие темы с позиции защиты прав детей, обеспечивая корректное информирование общества.

Омбудсмен уже обращалась к журналистам и медиаорганизациям с открытым письмом, где были разъяснены их обязанности и ответственность в этой сфере. Им было рекомендовано руководствоваться интересами детей в профессиональной деятельности и проявлять особую осторожность при публикации материалов, связанных с несовершеннолетними.

«Вызывает сожаление то, как некоторые СМИ освещали инцидент, произошедший 6 февраля 2026 года в лицее «Идрак», в частности пытались брать интервью у школьников.

Еще раз напоминаю представителям СМИ о требованиях Закона «О медиа», Закона «О правах ребенка», «Этического кодекса журналистов Азербайджана», других нормативных актов и призываю их к ответственному подходу.

Со своей стороны, мы уже обратились в соответствующие структуры, чтобы были приняты необходимые меры.

Для защиты прав детей и обеспечения их безопасности в цифровой среде я вновь призываю государственные органы усилить контроль в этой сфере, родителей — проявлять большую ответственность, а СМИ — строго соблюдать законодательство и ставить интересы детей на первое место при подготовке материалов», — говорится в заявлении омбудсмена.