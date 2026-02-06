«Продвижение без прорывов»: детали переговоров в Абу-Даби

Очередные переговоры в Абу-Даби прошли с прогрессом, но без прорывов. Самый спорный вопрос - контроль над всей Донецкой областью - до сих пор остается без ответа. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, сначала проходила недолгая встреча в широком составе, после чего делегации работали по подгруппам.

«Однако по процедурным вопросам есть продвижение вперед. Главный вопрос, который обсуждался по военному треку, - это процедура разведения сторон - как это должно технически происходить. Поднимался вопрос определения терминов и процедур по прекращению огня и прекращения боевых действий, мониторинга и как создавать Центр, который будет это мониторить», - сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что во время переговоров россияне не поднимали вопрос об изменении или уменьшении численности украинской армии или запрете на определенные виды вооружений. Было предварительно согласовано о проведении следующей встречи с таким же составом в ближайшее время.

Вместе с тем на сегодня представители украинской власти высказывают опасения в том, что Москва может использовать недавний инцидент с заместителем руководителя российского ГРУ генералом Владимиром Алексеевым как повод для затягивания переговоров, их срыва или даже для изменения состава своей переговорной делегации из соображений безопасности.

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией. По итогам встречи стороны обнародовали коммюнике, в котором характер обсуждений назвали «конструктивным». Делегации сосредоточились на методах внедрения перемирия, мониторинга прекращения боевых действий и договорились об очередном обмене пленными.