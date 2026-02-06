USD 1.7000
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Ход конем Франции и Канады в Гренландии

21:27 1142

Франция и Канада открыли генеральные консульства в столице Гренландии Нууке, углубляя дипломатическое присутствие в Арктике. Об этом сообщает Reuters.

Франция стала первой страной Европейского союза, открывшей консульство на острове. Генконсульство возглавит Жан-Ноэль Пуарье. В МИД Франции подчеркнули, что Пуарье будет обеспечивать услуги французской общине, а также развивать проекты сотрудничества и укреплять политические связи с местными властями. «Франция подтверждает свое уважение к территориальной целостности Дании», - отметили в ведомстве.

В открытии канадского консульства приняли участие глава МИД Канады Анита Ананд и генерал-губернатор Мэри Саймон.

Открытие канадской и французской миссий в Гренландии является историческим расширением иностранного участия. До этой недели официальные дипломатические консульства в Нууке имели только Исландия и Соединенные Штаты. Это также свидетельствует о продолжающейся поддержке Гренландии со стороны союзников по НАТО после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны взять остров под свой контроль по соображениям национальной безопасности.

Президент США после недавней встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе объявил о достижении соглашения и исключил применение силы для установления контроля над островом. Трамп заявил, что сейчас изучает возможность заключения соглашения после переговоров с Данией, европейскими союзниками и Канадой.

В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр ФОТО
23:35 51
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
22:58 660
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
23:10 586
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
21:31 2035
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
22:50 9336
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
20:19 1695
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
22:00 5329
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
21:37 5610
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
18:06 4299
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 1192
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 1251

