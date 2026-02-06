Ход конем Франции и Канады в Гренландии

Франция и Канада открыли генеральные консульства в столице Гренландии Нууке, углубляя дипломатическое присутствие в Арктике. Об этом сообщает Reuters.

Франция стала первой страной Европейского союза, открывшей консульство на острове. Генконсульство возглавит Жан-Ноэль Пуарье. В МИД Франции подчеркнули, что Пуарье будет обеспечивать услуги французской общине, а также развивать проекты сотрудничества и укреплять политические связи с местными властями. «Франция подтверждает свое уважение к территориальной целостности Дании», - отметили в ведомстве.

В открытии канадского консульства приняли участие глава МИД Канады Анита Ананд и генерал-губернатор Мэри Саймон.

Открытие канадской и французской миссий в Гренландии является историческим расширением иностранного участия. До этой недели официальные дипломатические консульства в Нууке имели только Исландия и Соединенные Штаты. Это также свидетельствует о продолжающейся поддержке Гренландии со стороны союзников по НАТО после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны взять остров под свой контроль по соображениям национальной безопасности.

Президент США после недавней встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе объявил о достижении соглашения и исключил применение силы для установления контроля над островом. Трамп заявил, что сейчас изучает возможность заключения соглашения после переговоров с Данией, европейскими союзниками и Канадой.