Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?

По его словам, серия возгораний накануне сноса вызывает у жителей серьезные подозрения. Многие считают, что пожары могли быть устроены намеренно.

В Ясамальском районе Баку, в квартале Тезепир (его также называют Байыршехер), за последние несколько дней произошло три пожара. Об этом haqqin.az сообщил архитектор Абдул Гусейнов.

Один из жильцов рассказал, что в ночь с 3 на 4 февраля по адресу: улица Ази Асланова, 22 произошел сильный пожар: «С владельцем дома еще нет договоренности о продаже. Он пришел в комиссию по сносу с документами, а ему сказали, что у них «свой документ» и компенсацию будут рассчитывать по нему».

Во время пожара в доме находились трое маленьких детей. Сосед, заметив дым, сразу поднял тревогу. Отец проснулся и успел вывести детей: «Мать была на работе. Они не смогли взять из дома ничего. Дети дрожали от холода, и соседи приютили их у себя».

Еще один пожар произошел накануне — на улице Толстого, в 5-м переулке, а также на пересечении улиц Аловсата Гулиева и Мирзы Фатали Ахундова. В горевшем доме оставались семьи, которые еще не успели переселиться.

«Как только из квартиры выезжают люди, в подъезде снимают двери. В итоге в дом может зайти кто угодно. Из‑за сноса отключено электричество. Поэтому мы требуем прекратить демонтаж до полного переселения и вернуть двери на место», — говорят жители.

Пресс‑служба МЧС в ответ на запрос haqqin.az сообщила, что по фактам пожаров, произошедших 29 января, а также 3 и 4 февраля, сотрудники Государственной службы пожарного надзора проводят предварительную проверку.

После сбора материалов в установленные законом сроки их направят по подследственности для установления причин возгораний. Точные выводы сможет дать следственный орган по итогам проверки. Также в МЧС отметили, что все пожары были оперативно потушены силами Государственной службы пожарной охраны.