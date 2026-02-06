USD 1.7000
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Кремль не подтверждает Зеленского

21:51 1190

Проведение следующей встречи по российско-украинскому кризису в США не запланировано, заявил журналистам представитель президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос, возможно ли проведение встречи на американской территории. Песков добавил: «Не думаю, об этом речи не шло», передают российские СМИ.

Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, сообщил он, точной даты пока нет.

О том, что следующая встреча, скорее всего, пройдет в Соединенных Штатах в ближайшее время, заявил днем ранее президент Украины Владимир Зеленский. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что «обсуждения будут продолжены».

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров, посвященных российско-украинской войне. Его участники назвали их конструктивными и анонсировали новые контакты в ближайшие недели. Результатом стало первое за последние пять месяцев решение об обмене пленными — стороны договорились передать друг другу 314 человек. Обмен между Москвой и Киевом при посредничестве США и ОАЭ состоялся по формуле «157 на 157».

В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр ФОТО
23:35 55
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
22:58 661
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
23:10 589
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
21:31 2039
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
22:50 9341
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
20:19 1697
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
22:00 5331
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
21:37 5611
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
18:06 4300
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 1193
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 1252

