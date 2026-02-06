Кремль не подтверждает Зеленского

«Нет», — ответил он на вопрос, возможно ли проведение встречи на американской территории. Песков добавил: «Не думаю, об этом речи не шло», передают российские СМИ.

Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, сообщил он, точной даты пока нет.

О том, что следующая встреча, скорее всего, пройдет в Соединенных Штатах в ближайшее время, заявил днем ранее президент Украины Владимир Зеленский. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что «обсуждения будут продолжены».

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров, посвященных российско-украинской войне. Его участники назвали их конструктивными и анонсировали новые контакты в ближайшие недели. Результатом стало первое за последние пять месяцев решение об обмене пленными — стороны договорились передать друг другу 314 человек. Обмен между Москвой и Киевом при посредничестве США и ОАЭ состоялся по формуле «157 на 157».