Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Глава разведки «Хезболлы» ушел с поста

Глава разведки движения «Хезболла» Вафик Сафа покинул в пятницу свой пост. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, руководство организации в тот же день приняло его прошение об отставке.

Источники связывают уход Сафы с проведенной в январе реструктуризацией движения, которая затронула возглавляемое им спецподразделение. Полномочия Сафы были существенно сокращены, но он не был уволен.

По сведениям портала, его обязанности временно возложены на Хусейна Бараде, известному также под именем Хадж Саджид.

Напомним, 10 октября 2024 года Сафа получил тяжелое ранение и был помещен в больницу после удара израильских ВВС по центральной части ливанской столицы. Сафа был близок к бывшему генеральному секретарю движения шейху Хасану Насрулле, который был убит 27 сентября того же года, и выполнял важные посреднические миссии внутри Ливана и за его пределами.

