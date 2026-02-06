«Саудовский принц» обманул политиков Ливана

USD 1.7000
Депутаты ливанского парламента стали жертвами политической аферы с участием фейкового принца Саудовской Аравии во время парламентских консультаций по формированию власти и выборов премьер-министра в 2025 году, сообщает Financial Times.

За несколько часов до голосования за главу правительства Ливана в 2025 году группа депутатов получила звонок от человека, представившегося саудовским принцем. По громкой связи он предостерег их от выдвижения кандидатуры действующего тогда президента Наджиба Микати, подчеркнув, что такое указание дал саудовский королевский двор.

Позднее выяснилось, что за фигурой принца скрывался сорокалетний автомеханик с севера Ливана, который работал в интересах одного из местных шейхов.

Вмешательство убедило некоторых депутатов изменить свой голос в пользу Навафа Салама, который по итогам голосования стал премьер-министром. При этом, судя по результатам голосования, он занял бы эту должность в любом случае, отмечает FT. На выборах в январе 2025 года Наваф Салам получил поддержку 85 из 128 депутатов, в то время как за его соперника Микати проголосовали только 9 членов парламента.

Злоумышленник, задумавший аферу, — Халдун Ораймет, суннитский лидер старше семидесяти лет. По информации сотрудников служб безопасности, он, пользуясь своим положением в суннитской иерархии, обладал широкой сетью контактов от членов правительства до бизнесменов из стран Персидского залива.

Его подручный — работник автомастерской Мустафа аль-Хасиан — общался с политиками по британскому номеру телефона. Он обсуждал политику, иногда рекомендуя поддержать определенных политических деятелей. Автомеханик предлагал встретиться некоторым из контактов, при этом, как отмечает издание, личных встреч ни с кем из них так и не произошло.

Сейчас мужчины находятся под стражей. По данным их адвокатов, в январе им были предъявлены обвинения в мошенничестве, шантаже, влиянии на политиков и их решения при голосовании, выдаче себя за другое лицо и подрыве отношений Ливана с Саудовской Аравией.

«Дело наглядно демонстрирует, насколько политическая элита подчинилась решениям иностранных держав: они готовы на все, лишь бы услышать саудовский акцент», — прокомментировал инцидент Сами Аталла, директор-основатель базирующегося в Бейруте аналитического центра The Policy Initiative.

